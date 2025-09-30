Topo

Entretenimento

Galisteu dá bronca em peões em A Fazenda: 'Pode evoluir pra expulsão'

A Fazenda 2025: Adriane Galisteu na formação da segunda roça - Reprodução/RecordPlus
A Fazenda 2025: Adriane Galisteu na formação da segunda roça Imagem: Reprodução/RecordPlus
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

30/09/2025 22h54

Antes do início da formação da segunda roça de A Fazenda 2025 (Record), Adriane Galisteu advertiu os peões sobre as últimas tretas na temporada.

O que aconteceu

Ao falar com os peões no deck, a apresentadora apontou. "Vocês podem e devem se colocar, debater, lutar pelas suas posições dentro do reality. A gente ama. Com ideias, com palavras, com gogó, com vontade de ganhar o debate, com vontade de jogar, mas cuidado para não passar do limite, gente."

A gente teve casos que não caracterizam expulsão, mas que não é o que a gente quer ver dentro do reality... Jogada de água no reality, aquelas aproximações físicas... Tô falando tudo isso pra tomar cuidado.
Adriane Galisteu

A apresentadora continuou. "Nem a direção, nem o público desejam esse tipo de embate. Além disso, são atitudes que podem ser o primeiro passo pra evoluir pra uma expulsão. Se posicionem, e muito, cuidado só!".

Durante uma dinâmica de Ferra Peão no último domingo, Fernando e Tàmires se envolveram em uma treta e o ator chegou a jogar um copo de água na influenciadora.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Entretenimento

Dudu Camargo indica Rayane para 2ª roça: 'Menospreza integrantes'

Galisteu dá bronca em peões em A Fazenda: 'Pode evoluir pra expulsão'

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 1º/10 a 11/10

Pesado: a dura decisão de Afonso após reencontrar Leonardo em 'Vale Tudo'

Volta de Leonardo afeta até a trama de Fátima e César em 'Vale Tudo'

Em casa, Oruam posta foto com tornozeleira eletrônica

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 1º/10 a 11/10

Ana Clara vai morrer em 'Vale Tudo'?

MC Daniel mostra pijama de avião e volume viraliza: 'Pijaminha safado'

Resumo da novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 1º/10 a 11/10

Homem se passa por repórter da Globo e é preso por chantagear deputado