Homem se passa por repórter da Globo e é preso por chantagear deputado

Homem tentou chantagear o deputado estadual Alexandre Knoploch (PL) - Divulgação
Homem tentou chantagear o deputado estadual Alexandre Knoploch (PL) Imagem: Divulgação
Péterson Neves e Weslley Neto
do UOL

De Splash, em São Paulo

30/09/2025 18h57

Júlio Cesar de Oliveira Silva Rodrigues foi preso em flagrante, na tarde de hoje, ao tentar extorquir o deputado estadual do Rio de Janeiro Alexandre Knoploch (PL). Funcionário do setor de maquinaria da TV Globo, o homem se passou por produtor do "Fantástico" e tentou tirar R$ 10 mil do parlamentar.

O que aconteceu

De acordo com vídeo publicado pelo político nas redes sociais, Júlio César procurou o irmão de Knoploch afirmando funcionário da TV Globo. Ele disse ser produtor do "Fantástico" e pediu R$ 10 mil para não levar adiante uma suposta reportagem comprometedora sobre o deputado.

Esse indivíduo, se passando por funcionário da Central Globo de Jornalismo, dizia ter uma matéria contra mim e tentou me chantagear pedindo R$ 10 mil para 'resolver' a situação. O que ele encontrou foi um deputado com a consciência limpa e a coragem de enfrentar o crime.
Alexandre Knoploch

Ainda segundo o deputado, Júlio César o procurou em se gabinete na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) para fazer a exigência financeira, mas lhe deu voz de prisão. "Quero deixar claro: não aceito extorsão, não aceito coação, não aceito bandido infiltrado em espaços de poder. Se ele tentou comigo, pode ter tentado com outros parlamentares também. A verdade sempre vai prevalecer. Quem anda na lei não teme ameaça."

Em contato com Splash, a TV Globo esclareceu que o homem era, até então, colaborador do setor de maquinaria e estava afastado por licença médica desde 2023. Diante da gravidade dos fatos, o canal optou em desligar o funcionário.

A Globo, assim que recebeu a denúncia do deputado estadual Alexandre Knoploch, acionou à Polícia Civil com uma notícia-crime. O colaborador em questão estava afastado por licença médica desde 2023, era assistente de maquinaria de outra área da empresa, sem qualquer relação com o Fantástico ou com o jornalismo da Globo. Diante da gravidade dos fatos, a Globo tomou a decisão de desligar o funcionário.
Globo, em comunicado oficial

Após a prisão em flagrante, Júlio César foi levado à 5ª Delegacia de Polícia, no centro do Rio, onde houve o registro da ocorrência. A Polícia Civil agora investiga se o homem já teria tentado extorquir dinheiro de outras pessoas.

Um deputado estadual conduziu à unidade um homem que o solicitou uma quantia em dinheiro para não divulgar uma suposta reportagem de caráter comprometedor. Diante da situação, o parlamentar deu voz de prisão ao indivíduo. O fato foi apreciado pela autoridade policial, que autuou o homem em flagrante pelo crime de extorsão.
Polícia Civil do Rio de Janeiro, em nota oficial

Splash tenta contado com a defesa de Júlio Cesar de Oliveira Silva Rodrigues. O espaço segue aberto para manifestação.





