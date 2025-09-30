Topo

Florence Welch revela já ter sofrido aborto: O mais perto que cheguei da morte

São Paulo

30/09/2025 16h31

Florence Welch falou sobre ter passado por um aborto espontâneo e uma gravidez ectópica, que acontece quando um óvulo fertilizado se implanta fora do útero, em 2023. No caso da cantora, o óvulo se implantou na trompa de falópio, que se rompeu e causou uma hemorragia interna.

"O mais perto que cheguei de gerar vida foi o mais perto que cheguei da morte. E senti como se tivesse atravessado uma porta, e estava repleta de mulheres gritando", disse ao The Guardian.

Na época, ela e o namorado haviam decidido tentar ter um filho; A artista não pensava que fosse conseguir engravidar por ter 37 anos de idade, mas engravidou na primeira tentativa. "Pareceu mágico."

A cantora sofreu o aborto no início da gestação e ainda não tinha compartilhado a notícia da gravidez com ninguém. Após conversar com seu médico, ela entendeu que os abortos espontâneos geralmente não são perigosos. "Devastadores, mas não perigosos", afirmou.

Uma semana depois, ela foi headliner de um festival na Inglaterra. Antes da apresentação, Florence estava sentindo muitas dores e sangrando, e resolveu tomar um ibuprofeno para subir no palco. Depois do show, ela relatou que as dores retornaram.

"Emocionalmente, estava triste e assustada, mas acho que também estava lidando com a situação."

Após o aborto, a cantora teve que passar por uma cirurgia para remover sua trompa de talópio, que havia se rompido.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais

