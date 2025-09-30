Topo

'Êta Mundo Melhor!' hoje (30): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Dita (Jeniffer Nascimento) e Cunegundes (Elizabeth Savala) em 'Êta Mundo Melhor!' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

30/09/2025 08h30

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (30) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Dita afirma a Candinho que nada irá separá-los. Anabela garante a Celso que o ajudará com Estela. Quinzinho e Cunegundes desconfiam de Picolé. Manoela se incomoda com o beijo de Dita em Candinho. Paixão pede que Lúcio ajude Ernesto, caso seu estado de saúde se agrave. Aladim e Anabela reatam a amizade. Carmem orienta Zulma a usar a poção do amor com Candinho. Paixão consegue libertar Ernesto, mas passa mal. Sandra decide fugir para o Brasil. Dita é contratada para cantar no dancing. Zulma procura Candinho.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

