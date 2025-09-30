A Fazenda: 'Estão sendo muito machistas com a Duda', diz Bárbara Saryne

Dudu Camargo e outros peões estão sendo machistas ao tratar Duda Wendling em A Fazenda, diz Bárbara Saryne no Central Splash, do Canal UOL.

O apresentador plantou rumores sobre Duda e Will terem dormido juntos na baia, criando desconforto e debates sobre machismo e respeito entre os peões. Bárbara critica o peso dado ao comportamento de Duda.

Estão sendo muito machistas com a Duda. Quem ela escolhe ficar, de quem ela se aproxima, é um problema dela. Ninguém fica julgando as outras alianças na casa. E por que de todo homem que ela se aproxima ela estaria com algum interesse de ter uma relação, né? Eu acho que é muito machismo, acho que há um desrespeito com ela.

Bárbara Saryne

Para Chico, a intenção de Dudu era gerar conflito e testar reações. Bárbara destaca que a fofoca de Dudu não foi casual, mas pensada para alimentar o entretenimento e provocar brigas. Ela aponta ainda o desrespeito e a expectativa de que Duda reaja às provocações.

Essa fofoquinha de ter dormido com o Will foi muito plantada pelo Dudu com essa visão de TV que sabe que treta de casal dá audiência. Então ele falou isso, muito, acho que esperando que tivesse uma reação, do Mateus, do Mesquita, pra que tivesse uma briga. Acho que ele plantou muito por isso, mas não é legal a forma como estão julgando. E das mulheres ainda, o que dá mais tristeza ainda, porque elas já levantaram a bandeira do feminismo ali dentro.

Bárbara Saryne

Tàmires foi acusada de fazer jogo duplo e não cumprir com o que prometeu. Ela se defendeu e disse que nunca prometeu nada. Pois bem, a Record, que não gosta de mentira, a produção da Fazenda, que preza pela verdade, exibiu um vídeo com toda a verdade.

Chico Barney

Eu aceitaria, a verdade é essa, assim. Eu costumo dizer pro pessoal que eu sou uma boa sagitariana. Que se eu falar não pra uma oportunidade dessa, eu nunca mais vou dormir na minha vida. Então, eu saí do Big Brother, assim? Muito feliz com tudo que eu vivi lá, mas a gente sempre sai com aquele gostinho: 'Ai, se eu pudesse... Ai, eu faria diferente...'. Eu entraria lá e construiria uma nova história! Então eu acho que é difícil dizer não pra uma chance dessa de você tentar reescrever ali uma história.

Marcela Mc Gowan

LIVES

Chico Barney e Bárbara Saryne estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

Veja a íntegra: