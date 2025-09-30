Topo

Caixão fechado e mais: como será o enterro de Odete Roitman em 'Vale Tudo'?

Morte de Odete Roitman foi gravada na quarta (24) e seu enterro na segunda (29)
Morte de Odete Roitman foi gravada na quarta (24) e seu enterro na segunda (29) Imagem: Reprodução/Globo e Thiago Martins/AgNews
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

30/09/2025 10h05

O enterro de Odete Roitman, vivida por Débora Bloch, foi gravado ontem e promete várias tensões entre os personagens de "Vale Tudo" (TV Globo).

O que aconteceu

Intérprete de Leila, Carolina Dieckmmann mostrou detalhes da caracterização para o enterro em seu Instagram. Vestida de preto, ela posou com Cauã Reymond (César), Ricardo Teodoro (Olavo) e Alexandre Nero (Marco Aurélio).

As filmagens do enterro foram feitas no Cemitério de São Francisco Xavier, na Zona Norte do Rio. Conforme o Telinha, do Extra, o caixão da vilã ficará fechado o tempo todo, impedindo as pessoas de verem o corpo.

Odete Roitman será encontrada morta em seu quarto de hotel na próxima segunda-feira (6). A morte causará tensões nos personagens, havendo nervosismo de alguns e troca de acusações entre César e Maria de Fátima, interpretada por Bella Campos.

vale tudo - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann mostra bastidores de enterro de Odete Roitman em 'Vale Tudo'
Imagem: Reprodução/Instagram

