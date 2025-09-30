Elisa Lucinda, tia de cineasta presa pela imigração nos EUA, se pronuncia

A atriz Elisa Lucinda, 67, é tia de Bárbara Marques, 38, cineasta detida pela migração dos EUA desde 16 de setembro.

O que aconteceu

A artista disse que a família atendeu à recomendação do advogado e aguarda resposta da Justiça americana. "[Vamos] aguardar algumas horas para que o juiz possa se manifestar sobre a petição em defesa da Bárbara e em favor do retorno dela a Los Angeles, onde vive, é casada e trabalha".

Agora estamos na expectativa da decisão do juiz em favor dela, como primeiro resultado processual. Elisa Lucinda

Bárbara, que também é atriz, já relatou como a tia serviu de inspiração para ela. "Eu cresci vendo ela no palco, na TV e em filmes. Eu me lembro de uma dessas vezes que fui assistir ela em uma peça, e no final, eu estava maravilhada. Naquele dia, eu lembro de dizer à minha mãe: 'Isso é o que eu quero fazer quando eu crescer'", contou em entrevista ao site Voyage LA ano passado.

Prisão

Autora de curtas como "Dia de Cosme e Damião" (2016) e "Cartaxo" (2020), Bárbara se casou com o americano Tucker May em abril, e agendou uma audiência em Los Angeles para conseguir o green card. O documento permite a residência permanente no país, de forma legal.

Segundo Tucker, a audiência parecia ter sido bem-sucedida, mas Bárbara acabou detida. O motivo da detenção teria sido uma audiência perdida em 2019, da qual Bárbara não foi notificada, segundo o marido da brasileira.

O policial usou como desculpa uma copiadora quebrada para induzi-la a se afastar do nosso advogado. Uma vez separada de seu advogado, ela foi presa. Tucker May

O americano diz que o centro de detenção tem "impedido ativamente" que Bárbara se comunique com seu advogado, e vê a detenção como uma "armadilha". "São sequestros... Não era uma entrevista [do green card]. Sempre foi uma armação", disse em entrevista ao jornalista Nick Valencia.

Inicialmente detida em Adelanto, Bárbara foi transferida para o Arizona e depois foi transferida novamente para Louisiana. "Após quase 3 dias de viagem algemada, com períodos de mais de 12 horas sem comida ou água e pouco ou nenhum sono, ela não recebeu nem uma cama nesta unidade", contou Tucker no início da tarde de hoje.

Enquanto escrevo isto, ela está tentando dormir no chão. Ela está tendo tratamento negado para um problema nas costas [...] Ela não tem antecedentes criminais, mas está recebendo tratamento desumano que não seria aceitável nem mesmo para criminosos experientes. Tucker May

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores afirma que tem conhecimento do caso e presta assistência consular à brasileira. Essa assistência está sendo prestada por intermédio do Consulado-Geral do Brasil em Los Angeles. A reportagem também contatou o consulado e aguarda, o texto será atualizado assim que houver retorno.

O Ministério afirma também que não pode divulgar detalhes da assistência prestada a brasileiros. Isso "atende ao direito à privacidade e observa o que está disposto na Lei de Acesso à Informação e no decreto 7.724/2012."

Nas redes sociais, o marido de Bárbara tem feito uma campanha para conseguir ajuda para a cineasta e para as outras pessoas detidas. Splash entrou em contato com o ICE via e-mail e aguarda. O texto será atualizado se houver resposta.