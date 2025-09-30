Topo

Bea e Camille Vitoria são eliminadas do Estrela da Casa

Estrela da Casa: Bea e Camille Vitoria foram eliminadas Imagem: Reprodução/Globoplay
do UOL

De Splash, em São Paulo

30/09/2025 23h42

Bea e Camille Vitoria foram eliminadas do Estrela da Casa (Globo). Eles obtiveram a menor média na disputa e dão adeus ao reality show musical na reta final da segunda edição.

O que aconteceu

Bea era a representante do pagode no programa, enquanto Camille Vitoria representava o R&B.

Convidados especiais: Priscilla, Paulinho Moska e Guto Graça Mello marcaram presença no reality musical. O trio recebeu a missão de salvar um participante e optou em manter Daniel Sobral no programa.

Eliminação: Bea e Camille receberam a menor avaliação e deram adeus a chance de vencer o reality show da Globo.

Na outra ponta da disputa, Hanii, Janício, Daniel Sobral e Thainá Gonçalves tiveram as maiores médias.

Agora, a disputa continua com quatro participantes.

