Dudu Camargo é confrontado por peoa: 'Eu não dormi com ninguém'

A Fazenda: Dudu Camargo é colocado na parede por peoas - Reprodução/RecordPlus
A Fazenda: Dudu Camargo é colocado na parede por peoas
30/09/2025 17h51

No quarto, Duda Wendling confrontou Dudu Camargo. A atriz negou que tivesse dormido com algum peão de A Fazenda, como foi falado pelo apresentador.

O que aconteceu

Duda e Saory foram até Dudu Camargo tirar satisfação de uma fofoca feita por ele. "Você está aumentando tudo", começou a atriz.

"Mas dormiu abraçada", afirmou Dudu, que continuou: "O que o fulano vai sair lá da beliche para dormir junto?"

Ela, então, explicou que não há proteção na cama, que fica no alto: "Simples assim e você não tem nada com isso, com todo respeito".

Eu não, graças a Deus, quem tá coçando a cabeça é o seu namorado, não sou eu. Dudu Camargo

