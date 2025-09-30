Dudu Camargo é confrontado por peoa: 'Eu não dormi com ninguém'
No quarto, Duda Wendling confrontou Dudu Camargo. A atriz negou que tivesse dormido com algum peão de A Fazenda, como foi falado pelo apresentador.
O que aconteceu
Duda e Saory foram até Dudu Camargo tirar satisfação de uma fofoca feita por ele. "Você está aumentando tudo", começou a atriz.
"Mas dormiu abraçada", afirmou Dudu, que continuou: "O que o fulano vai sair lá da beliche para dormir junto?"
Ela, então, explicou que não há proteção na cama, que fica no alto: "Simples assim e você não tem nada com isso, com todo respeito".
Eu não, graças a Deus, quem tá coçando a cabeça é o seu namorado, não sou eu. Dudu Camargo
