'Dona de Mim' hoje (30): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Ronaldo e Kami em Dona de Mim - Reprodução/Globo
Ronaldo e Kami em Dona de Mim Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

30/09/2025 09h00

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (30) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Jaques comenta com Davi que terá de interditar Rosa. Samuel teme que Jaques use o episódio de desorientação de Rosa judicialmente contra a avó. Rosa não reconhece Jaques. Ricardo garante que não se casará com Tânia enquanto ela ainda estiver ligada a Jaques. Kami e Jussara se surpreendem com a novidade sobre a chefia da Boaz. Leo desabafa com Stephany sobre sua exaustão e seu amor por Sofia. Rosa recupera a consciência, e afirma a Samuel que não aceita uma cuidadora. Kami e Marlon questionam Ryan sobre a invasão ao salão. Kami recebe uma nova mensagem ameaçadora do assediador.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

