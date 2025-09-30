Marcela Mc Gowan revela que voltaria para o BBB 26 e quem levaria junto

Marcela Mc Gowan admite que toparia voltar ao BBB se recebesse convite, mesmo com planos de casamento. Ela participou do BBB 20 e diz que a vontade de reescrever a própria trajetória pesa na decisão. Marcela cita, no Central Splash, do Canal UOL, Boca Rosa e Mari Gonzalez como veteranas que também mereciam nova chance.

Eu aceitaria, a verdade é essa, assim. Eu costumo dizer pro pessoal que eu sou uma boa sagitariana. Que se eu falar não pra uma oportunidade dessa, eu nunca mais vou dormir na minha vida. Então, eu saí do Big Brother, assim? Muito feliz com tudo que eu vivi lá, mas a gente sempre sai com aquele gostinho: 'Ai, se eu pudesse... Ai, eu faria diferente...'. Eu entraria lá e construiria uma nova história! Então eu acho que é difícil dizer não pra uma chance dessa de você tentar reescrever ali uma história.

Marcela Mc Gowan

Marcela aponta Boca Rosa e Mari Gonzalez como nomes fortes de sua edição que, segundo ela, mereciam mais espaço no jogo. Para a ex-BBB, ambas tinham potencial para entregar entretenimento ao público.

Tem uma pessoa que eu acho que mereceu mais tempo de Big Brother, mas eu acho que hoje em dia ela não entraria, que é a Boca Rosa. Eu sei que o Chico vai concordar. Ela entrega muito entretenimento. E ela entregou pouco ali. Outra pessoa que eu gostaria que entrasse novamente, assim, que eu acho que foi a Mari Gonzalez. Eu acho que também ela tinha muito mais pra galera. Então são duas figuras da minha edição que eu assistiria de novo com toda certeza.

Marcela Mc Gowan

A ex-BBB reconhece que o pós-reality traz desafios, mas diz que a experiência de participar é única. Ela vê com otimismo a volta de veteranos para dar novo fôlego ao programa.

Olha, gente, infelizmente, eu não tenho esse convite ainda, não. Mas eu acho que eu não diria não. Eu tenho um 'problema' aí no caminho, eu me caso em maio do ano que vem. Não sei como eu ia fazer pra organizar um casamento confinado. Mas eu acho que pela experiência, eu não teria coragem de dizer não. Eu amei muito participar do Big Brother. Mesmo que o pós seja muito confuso.

Marcela Mc Gowan

Tàmires foi acusada de fazer jogo duplo e não cumprir com o que prometeu. Ela se defendeu e disse que nunca prometeu nada. Pois bem, a Record, que não gosta de mentira, a produção da Fazenda, que preza pela verdade, exibiu um vídeo com toda a verdade.

Chico Barney

Estão sendo muito machistas com a Duda. Quem ela escolhe ficar, de quem ela se aproxima, é um problema dela. Ninguém fica julgando as outras alianças na casa. E por que de todo homem que ela se aproxima ela estaria com algum interesse de ter uma relação, né? Eu acho que é muito machismo, acho que há um desrespeito com ela.

Bárbara Saryne

