Débora Bloch faz 'arrume-se comigo' antes de tiro em novela: 'Para matar'

Odete atira em Ana Clara Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

De Splash, em São Paulo

30/09/2025 10h41

Débora Bloch, 62, entrou para a trend "arrume-se comigo", mas com um toque de vilania digno de novela.

O que aconteceu

Atriz, que interpreta Odete Roitman em "Vale Tudo" (Globo), usou o Instagram para criar a própria versão do famoso GRWM ("Get Ready With Me" ou "Arrume-se Comigo"). E o look não era para um evento qualquer.

Com a legenda "arrume-se comigo (para m\*t\*r alguém)*, a atriz mostrou o figurino que a personagem usou para atirar em Ana Clara (Samantha Jones). Ela faz isso na frente do filho Leonardo (Guilherme Magon).

Vídeo foi um sucesso. Nos comentários, o público e colegas de elenco se divertiram com a criatividade. "Eu amo", escreveu a atriz Carolina Dieckmann. Outros seguidores entraram no clima da novela: "Até atirando com a mini arminha", comentou um fã, enquanto outro questionava: "Odete do céu! E deixou Leozinho sozinho com a mulher morta?".

