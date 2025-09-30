Criador de Tocanna, IA que incomodou Jay-Z, foca agora em música sobre o Rio: 'É uma sátira'

Uma cantora com bico de tucano e pose de diva pop - logicamente, criada por inteligência artificial - gerou uma comoção entre brasileiros por ter sua música retirada de todas as plataformas. É Tocanna, identidade por trás de São Paulo, faixa que faz uma paródia de Empire State of Mind, parceria de Jay-Z com Alicia Keys, e viralizou no TikTok.

A música tem letra explícita e faz um retrato não tão amistoso da capital paulista. A versão em espanhol chegou até Jay-Z, que, sem ter sido creditado na música, pediu para que ela fosse retirada da internet.

"Nem de longe imaginei que a música tomaria essa proporção, muito menos que chegaria até o Jay-Z ou à Alicia Keys", comenta o designer gráfico Gustavo Sali, de 25 anos, nome por trás de Tocanna. Gustavo não mostra o rosto - diz que prefere responder às perguntas do Estadão por e-mail -, mas já realiza "provocações" com IA há tempos.

Foi ele o criador da imagem de Katy Perry com um vestido florido e outro de "chave" no Met Gala do ano passado. A imagem rodou o mundo e chegou até à mãe da cantora. "A intenção foi provocar a fã base e deixar as pessoas confusas mesmo. Consegui enganar até a mãe dela", diz Gustavo.

Com Tocanna, segundo ele, o objetivo é mais entreter do que provocar. Gustavo detalha que ele mesmo escreveu a letra de São Paulo. "A intenção, desde o início, era ser algo cômico, absurdo e divertido. A Tocanna não nasceu para ser uma cantora 'séria', ela é uma sátira, um meme de artista pop", afirma.

De fato, apesar de nunca ter descrito diretamente que Tocanna é uma criação de IA, o designer brinca com as descrições da "cantora". No Spotify, ele escreveu que Tocanna "foi a primeira cantora de origem animal a ser indicada ao Grammy e também a primeira a assumir o cargo de embaixadora da ONU".

Embate com Jay-Z

Tocanna surgiu como uma brincadeira entre Gustavo e um amigo no ano passado. "Tivemos vontade de criar um personagem meio humano, meio animal. Escolhemos o tucano porque estávamos acompanhando essa onda de personagens criados por inteligência artificial. Ele acabou desistindo do projeto, mas eu continuei e transformei essa ideia em algo maior", conta ele.

A personagem tomou o público da internet com São Paulo, que aparecia ao fundo em vídeos cômicos sobre a cidade. Ganhou versões em diversos idiomas - e foi a em espanhol que fez a faixa se popularizar ainda mais e chegar até Jay-Z.

"A tradução surgiu de forma espontânea e divertida, como parte do meme mesmo", diz Gustavo. "A ideia era brincar com versões em outros idiomas, sendo em francês, indiano, tudo dentro dessa proposta de humor e paródia."

O designer disse que ficou sabendo do pedido do rapper para que a música fosse excluída das plataformas por meio de sua distribuidora. Não há lucro envolvido no caso, segundo ele, e Gustavo decidiu não creditar Jay-Z e Alicia Keys na música "por conta dos direitos e do tamanho dos nomes envolvidos".

"A decisão de retirar a música ou não parte deles e, se quiserem, têm todo o direito", diz Gustavo Sali, criador de Tocanna.

'Rio de Janeiro'

Apesar dos problemas com Tocanna, Gustavo diz que não vai parar de criar paródias para a personagem. Agora, ele pretende lançar uma nova faixa intitulada Rio de Janeiro - possivelmente, com os mesmos moldes de São Paulo.

Questionado se pretende creditar os artistas originais desta vez, o designer afirma que "adoraria, mas isso depende de autorização". "Se houver algum enquadramento como plágio, vai depender do posicionamento deles", diz.

O designer também comenta as decisões recentes do Spotify, que agora endureceu as regras para músicas feitas por IA e incluídas na plataforma. À época do anúncio, o Estadão questionou o serviço se há chances de o perfil de Tocanna ser excluído, mas não obteve retorno.

O criador avalia que não há "risco imediato" para o perfil de Tocanna, mas completa que "se acontecer, é consequência". "Ela pode estar no Spotify ou não, e isso pouco importa, o personagem existe além da plataforma", diz.

Apesar de trabalhar com a ferramenta, Gustavo diz que é impossível que a IA substitua o trabalho humano. Para ele, há a chance de surgirem novos hits com inteligência artificial, como aconteceu com São Paulo, mas não há possibilidade de a IA substituir a "presença humana".

"O público ainda tem necessidade de conexão real, de acompanhar a rotina e a personalidade de alguém. A Tocanna é entretenimento, um produto digital, mas não substitui", diz. "O que a IA traz é uma nova camada criativa, e o toque humano principalmente na composição e na construção da personalidade continua essencial."