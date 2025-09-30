Topo

Entretenimento

Amigos e familiares se despedem de Berta Loran; atriz tinha 99 anos

Corpo de Berta Loran é velado no Rio de Janeiro - Anderson Bordê/AgNew
Corpo de Berta Loran é velado no Rio de Janeiro Imagem: Anderson Bordê/AgNew
do UOL

Splash, em São Paulo

30/09/2025 11h12

A cerimônia de despedida da atriz Berta Loran reuniu amigos e familiares, hoje, na Sociedade Religiosa Israelita Chevra Kadisha, na Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Corpo da atriz foi sepultado por volta de 11h, no Cemitério Israelita de Belford Roxo, na capital fluminense.

Artista morreu na noite de domingo (28). O hospital Copa D'or não foi autorizado pela família a revelar a causa da morte.

Basza Ajs, nome de registro da artista, nasceu em Varsóvia, na Polônia, em 23 de março de 1926. Ela veio com os pais e os cinco irmãos para o Brasil em 1937, fugindo do nazismo na Europa.

Se instalou no Rio de Janeiro, e começou como a atriz em teatros judaicos por incentivo do pai, que era ator e alfaiate.

Na TV, se destacou como comediante. Fez diversos programas como "Faça Humor, Não Faça Guerra", "Satiricom", "Planeta dos Homens" e "Escolinha do Professor Raimundo".

Cerimônia - Anderson Bordê/AgNews - Anderson Bordê/AgNews
Cerimônia de despedida de Berta Loran reúne amigos, familiares e fãs
Imagem: Anderson Bordê/AgNews
Berta Loran - Anderson Bordê/AgNews - Anderson Bordê/AgNews
Corpo de Berta Loran é velado no Rio de Janeiro
Imagem: Anderson Bordê/AgNews
Berta Loran morreu aos 99 anos - Anderson Bordê/AgNews - Anderson Bordê/AgNews
Berta Loran morreu aos 99 anos
Imagem: Anderson Bordê/AgNews
Cerimônia - Anderson Bordê/AgNews - Anderson Bordê/AgNews
Cerimônia de despedida reuniu familiares e amigos no RJ
Imagem: Anderson Bordê/AgNews

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Base da Virginia é piada em comédia que marca a volta de Guimarães a filmes

Perseguição, B.O., exposed: Casamento às Cegas vira caso de polícia

Quem matou Odete Roitman na 1ª versão de 'Vale Tudo'? Tiro foi por engano

Matthew McConaughey revela por que levou 6 anos para casar com brasileira

Mariana Goldfarb faz topless em viagem para Ibiza; confira

Amigos e familiares se despedem de Berta Loran; atriz tinha 99 anos

Ator pornô Austin Wolf recebe 19 anos de prisão por pornografia infantil

Amanda Kimberlly, mãe de filha de Neymar, posa de biquíni e exibe tanquinho

Isis Valverde lembra reação após romper bolsa do filho: 'Deitei e dormi'

Maior influencer do mundo dá US$ 500 mil para homem fugir de casa em chamas

Débora Bloch faz 'arrume-se comigo' antes de tiro em novela: 'Para matar'