Como será o reencontro de Heleninha com Leonardo em 'Vale Tudo'

O aguardado encontro entre Heleninha (Paolla Oliveira) e Leonardo Roitman (Guilherme Magon) ocorrerá no capítulo desta terça-feira, 30, da novela Vale Tudo. Para preparar o público do folhetim, a Globo divulgou um trecho das cenas onde os dois irmãos gêmeos se reencontram após anos.

Na trama, Heleninha acredita que Leonardo está morto e que a morte do irmão foi responsabilidade sua. O que ela não sabe, no entanto, é que Odete Roitman (Débora Bloch) manteve a sobrevivência do filho em segredo durante anos. No episódio desta segunda-feira, 29, a cuidadora Ana Clara (Samantha Jones) se revoltou com Odete e afirmou que contaria o segredo da empresária à Heleninha. Sem mais nada a perder, Odete atirou em Ana Clara e deixou o local, abandonando o corpo da cuidadora.

O que a dona da TCA não esperava era que, em seu último suspiro, Ana Clara conseguisse mandar sua localização para Heleninha. Nas cenas veiculadas pela emissora, é possível ver a cuidadora mexendo no celular e enviando uma mensagem para a filha de Odete.

A artista plástica recebe a comunicação e parte para o endereço enviado. Sem saber o que a espera, Heleninha entra na casa e se depara com seu irmão. Em choque, a filha de Odete se emociona e grita o nome de Leonardo. O teaser, então, se encerra, convidando o telespectador a assistir o episódio na íntegra. Na reta final de Vale Tudo, que acaba no dia 17 de outubro, Heleninha deve desmascarar a mãe e revelar Leonardo para o restante da família.