China declara guerra ao conteúdo fútil e enquadra 'Instagram chinês'

A Administração do Ciberespaço da China decidiu punir executivos do Rednote, plataforma conhecida como 'Instagram chinês', por incentivar conteúdo classificado como fútil. No novo episódio de DEU TILT, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes explicam como a medida coloca pressão direta sobre quem dirige as redes sociais no país.

O governo chinês não proibiu memes, temas de celebridades ou produções feitas por inteligência artificial, mas quer reduzir o destaque dado a esse tipo de publicação. O episódio mostra que, diferente de outros países, a China mira executivos e não apenas empresas, reforçando o papel da Administração do Ciberespaço como agência reguladora digital.

É bem curioso esse tipo de punição, porque ela não é só contra a plataforma em si, mas está mirando os executivos [...] porque eles estão fazendo com que aquela sociedade esteja cada vez mais distante de atingir o ideal de civilidade [...] colocando na mão dos jovens esse tipo de conteúdo fútil.

Helton Simões Gomes

Diogo Cortiz explica que a Administração do Ciberespaço funciona como uma agência reguladora e define regras para o uso de tecnologia no país. Segundo ele, a recente punição aos executivos do Rednote tem como foco o incentivo ao conteúdo considerado superficial, não a existência dessas publicações.

O grande lance, que muita gente confunde, é que a China não tá proibindo esse tipo de conteúdo mas questionando o fato de que a plataforma fica impulsionando só isso. Qual é a sociedade do futuro que isso está criando?

Diogo Cortiz

O Rednote ganhou popularidade global após o bloqueio do TikTok nos Estados Unidos, quando usuários norte-americanos buscaram alternativas. Ainda assim, a plataforma segue forte na China e reflete o rigor local sobre o que é promovido digitalmente.

Helton Simões Gomes compara a situação ao que ocorreu no Brasil, quando autoridades miraram executivos do Facebook em investigações. Já Diogo Cortiz destaca que a China não hesita em sancionar empresas nacionais se entender que elas não atuam pelo bem comum.

A China não tem medo de sancionar suas próprias empresas de tecnologia se ela entender que o mecanismo de funcionamento dela não está visando o bem comum da sociedade.

Diogo Cortiz

O debate trouxe ainda um paralelo com o TikTok. Enquanto a versão chinesa da plataforma privilegia vídeos educativos e conteúdos de maior densidade, o app usado no Ocidente segue dominado por postagens rápidas, memes e dancinhas, reforçando a distância entre o discurso regulatório chinês e a realidade das redes fora de lá.

Casal brasileiro dribla big techs e cria identificação de idade no mundo online

O Congresso Nacional aprovou o ECA Digital, que obriga plataformas digitais a identificar a idade dos usuários para proteger crianças e adolescentes online. No novo episódio de DEU TILT, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Helton Simões Gomes e Diogo Cortiz explicam os impasses e avanços dessa regulação.

A exigência, inspirada em práticas internacionais, enfrenta resistência das big techs, que apontam riscos para a privacidade e dúvidas sobre quem deve ser responsável pela checagem. O debate é especialmente intenso em redes sociais e jogos online, onde a exposição de menores a riscos preocupa governo e sociedade.

'Morte' do Windows 10: como decisão da Microsoft deixa milhões de brasileiros na mão

A Microsoft decidiu encerrar o suporte ao Windows 10 em 14 de outubro de 2025, deixando milhões de usuários no Brasil e no mundo sem as atualizações de segurança do sistema. No novo episódio de DEU TILT, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Helton Simões Gomes e Diogo Cortiz explicam os riscos, impactos e desafios dessa transição.

O fim das atualizações do Windows 10 abre brechas para ataques de cibercriminosos, já que falhas descobertas não serão mais corrigidas. Especialistas alertam que 45% dos usuários globais e quase 30% dos brasileiros ainda utilizam o sistema, o que torna o problema ainda mais abrangente.

Por que o Spotify ressuscitou 'chat secreto' para trocar música dentro no app?

O Spotify decidiu relançar o chat, uma ferramenta para trocar músicas e conversar direto no app. No novo episódio de DEU TILT, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Helton Simões Gomes e Diogo Cortiz explicam como o recurso responde a demandas de usuários e pode mudar a experiência social na plataforma.



O recurso já existiu, mas foi desativado por falta de uso. Agora, retorna com a promessa de facilitar o compartilhamento de faixas entre amigos, sem depender de mensageiros como WhatsApp ou Instagram. "Até agora, quem queria indicar uma música precisava recorrer a outros aplicativos. Com o Messages, basta clicar em compartilhar dentro do Spotify e mandar direto para o contato que já aparece na lista de amigos", explica Helton.

DEU TILT

