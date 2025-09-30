Chic Show Festival, que tinha Jorge Ben como principal atração, é cancelado em SP

O segunda edição do Chic Show Festival, que ocorreria em 6 de dezembro na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, foi cancelada pela produção na segunda-feira, 29.

O evento, que celebra a "história da música negra no Brasil", contaria com atrações como Jorge Ben Jor, Arrested Development, Mano Brown e Luedji Luna.

A edição foi cancelada por meio de um comunicado oficial por "motivos de força maior".

O valor dos ingressos, que variava entre R$ 180 e R$ 420, será devolvido integralmente aos compradores, por meio da Ticketmaster, plataforma utilizada na compra.

Apesar do cancelamento, a organização promete que o festival ainda ocorrerá no ano que vem.

"Agradecemos a compreensão e o carinho de todos. Em breve, traremos novidades especiais sobre o Festival de 2026, que promete marcar ainda mais a nossa história", completa o comunicado.

A primeira edição, que ocorreu em 2024, contou com apresentações de artistas como Criolo e Ms. Lauryn Hill.

Ela foi realizada no Allianz Parque, também em São Paulo.