Brunna Gonçalves rebate presidente da Beija-Flor e alfineta Lancellotti

Brunna Gonçalves, 33, rebateu Almir Reis, presidente da Beija-Flor, sobre o desligamento da escola.

O que aconteceu

A dançarina rebateu todas as falas de Almir, que afirmou, por exemplo, que ela não era presente na escola em entrevista à RedeTV!. Brunna disse que ao ser convidada para ser destaque, recebeu um cronograma de datas em que precisava estar presente, e sempre esteve.

Se eles tivessem acordado comigo que eu deveria estar presente no dia-a-dia, deveria estar presente em festa de bateria, em festa de baiana, como ele citou, com certeza eu faria de tudo para estar presente nesses eventos, porque se tem uma coisa que eu não sou, é irresponsável. Brunna Gonçalves

O presidente também disse que seria "hipocrisia" colocar uma pessoa que não fosse "do solo" na escola, e Brunna alfinetou Giovanna Lancellotti. A atriz comandou uma apresentação da Beija-Flor neste final de semana. "Será que não tinha nenhuma menina do solo da comunidade? Alguma pessoa apta para fazer aquela apresentação que teve na escolha de samba, né? Será que não tinha? Se procurasse alguém, eu acho que vocês iam achar uma menina bem boa da comunidade para poder estar naquela posição".

Brunna disse ter ligado diversas vezes para Almir, para "entender o que estava acontecendo". "Ele nunca teve coragem de falar isso na minha cara. Ele sempre ficava me cozinhando".

A bailarina também recordou a história que tinha com a escola. "Eu não caí de paraquedas no Carnaval. A minha história com o Carnaval é muito antiga. Eu não tinha um real no bolso para poder ir para os ensaios, eu ia a pé e voltava a pé de madrugada no percurso, que era de 40 minutos. Isso tudo para viver o carnaval, que eu amo"

Ela ainda explicou o porquê decidiu ir para a Grande Rio. "Ele [Almir] não teve um pingo de consideração comigo. Queriam o quê, gente? Que eu ficasse em casa chorando? Se, infelizmente, a Beija-Flor não me queria, se eu não sou bem-vinda lá, graças a Deus, teve outras escolas que me abraçaram e a Grande Rio foi uma delas".

Esse ano estarei com a Grande Rio entregando um carnaval de excelência, como eu sempre entreguei, com muita responsabilidade, carinho e amor.

Brunna afirma que está sofrendo retaliação porque Ludmilla não foi no "casamento do ano". Ela não citou nomes, mas devido a todo o contexto, subentende-se que ela fala do casamento de Giovanna Lancellotti e Gabriel David.

Por fim, a dançarina usou um áudio de uma entrevista de Lancellotti, afirmando estar surpresa com o desligamento de Brunna. "Isso aqui, amor, eu vou deixar baixo, porque se eu passar daqui, vai ser carne. Um super beijo, espero que vocês tenham entendido", finalizou.