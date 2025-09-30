Briga pela distribuição da NBCUniversal-YouTube TV destaca nova disputa pelo poder do streaming

Por Aditya Soni

(Reuters) - Programas populares da NBC, incluindo "Sunday Night Football" e "America's Got Talent", podem desaparecer do YouTube TV já nesta terça-feira, caso as duas partes não cheguem a um acordo sobre um novo contrato de distribuição, um impasse que pode influenciar o futuro da televisão.

As negociações foram interrompidas em relação às taxas que o YouTube TV, da Alphabet, pagará para distribuir aos seus 10 milhões de assinantes os programas da NBCUniversal, de propriedade da Comcast, disseram as duas empresas.

Mas uma negociação maior se desenha nos bastidores e reflete a influência recém-descoberta do YouTube como provedor dominante de serviços de vídeo nos Estados Unidos.

O YouTube TV quer exibir conteúdo oferecido exclusivamente no serviço de streaming Peacock da NBCUniversal -- como o reality show de sucesso "Love Island" -- diretamente em sua plataforma, disse à Reuters uma pessoa familiarizada com as negociações. Atualmente, os usuários precisam abrir o aplicativo Peacock para ver os programas, mesmo no YouTube TV.

Conhecida como "ingestão direta", é uma abordagem à qual a NBCUniversal se opõe, pois deseja preservar o Peacock -- que foi lançado em 2020 -- como um serviço autônomo que pode coletar dados de assinantes e vender anúncios direcionados. Para o YouTube, garantir o conteúdo da NBC ajudaria em seu esforço para se tornar o maior distribuidor de TV por assinatura do país e fortaleceria o negócio principal de anúncios do Google -- que também é propriedade da Alphabet -- em smart TVs, onde os espaços de anúncios têm taxas premium.

Essas batalhas "terão implicações estratégicas importantes para o futuro da mídia", disse Richard Greenfield, analista da LightShed, em uma nota aos clientes. O acordo de transmissão da Disney com o YouTube TV, também deve ser renovado no final de outubro, e é provável que ocorram negociações semelhantes, disse ele.

"Suspeitamos que o YouTube TV se importe muito menos com a taxa que pagará e muito mais com a capacidade de ingerir conteúdo de aplicativos de streaming de mídia herdados", disse ele.

A CRESCENTE INFLUÊNCIA DO YOUTUBE

O YouTube agora é responsável pela maior parcela de visualização de TV nos EUA, à frente da rival de streaming Netflix e de empresas de mídia tradicionais como a Disney, de acordo com a Nielsen.

Seu serviço de assinatura semelhante a um cabo, o YouTube TV, está entre os quatro maiores distribuidores de TV por assinatura dos EUA, e os bolsos fundos da Alphabet recentemente lhe deram vantagem sobre a Paramount e a Fox em negociações de distribuição, de acordo com empresas de mídia e analistas.

A NBCUniversal ofereceu ao YouTube os mesmos termos que estendeu a outros grandes distribuidores de TV -- incluindo Prime Video Channels, da Amazon - e está procurando incluir seu serviço de streaming como parte do pacote de programação que o YouTube TV distribui, disse a pessoa familiarizada com as negociações, que pediu anonimato porque as conversas eram privadas.

Um porta-voz da NBCUniversal disse em um comunicado na semana passada: "O YouTube TV tem recusado as melhores tarifas e condições do mercado, exigindo tratamento preferencial e buscando uma vantagem injusta sobre os concorrentes para dominar o mercado de vídeo -- tudo sob o falso pretexto de lutar pelo consumidor".

O serviço de vídeo online rebate, no entanto, que a NBCUniversal está pedindo que o YouTube TV pague mais por seus programas do que a empresa de mídia cobra dos consumidores pelo mesmo conteúdo no Peacock. A empresa disse em um comunicado na quinta-feira que ofereceria aos assinantes do YouTube TV um crédito de US$10 se o conteúdo da NBC estiver "indisponível por um longo período de tempo".

Os analistas acreditam que a perda de transmissão no YouTube TV pode reduzir a receita de afiliados e diminuir a base de assinantes das empresas de mídia tradicionais, com pouca garantia de que os espectadores migrarão para seus aplicativos de streaming independentes.

Para o Google, perder o conteúdo da NBC poderia enfraquecer o apelo do YouTube TV em TVs conectadas.