Atriz Elisa Lucinda comenta prisão da sobrinha pela imigração em Los Angeles

A atriz Elisa Lucinda se pronunciou nesta segunda-feira, 29, sobre a prisão da sobrinha, a cineasta brasileira Bárbara Marques, em Los Angeles. Em publicação nas redes sociais, a artista relatou que a família acompanha o caso sob orientação jurídica e aguarda manifestação da justiça norte-americana.

Lucinda confirmou que Bárbara foi detida pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE) e que, até o momento, a defesa optou por aguardar os próximos passos do processo.

Segundo a atriz, a expectativa é que o juiz analise uma petição em favor da permanência da sobrinha nos Estados Unidos, onde vive desde 2018, é casada e desenvolve carreira no cinema.

"Vamos ter que aguardar mais algumas horas para termos novas informações atualizadas. Agradeço o carinho de todo mundo", escreveu Elisa.

Nos comentários da publicação, amigos manifestaram apoio à família. "Torcida forte", publicou a cantora Zélia Duncan. "Meu Deus! Que absurdo total! Horror!", escreveu a atriz Malu Galli.

Atualização sobre o caso

Tucker May informou na noite dessa segunda-feira, 29, que localizou a esposa em um centro de detenção no estado da Louisiana, após quase três dias de transferências.

"Ela está sendo mantida em um campo de detenção na Louisiana. Depois de quase três dias de viagem algemada, com períodos de mais de 12 horas sem comida ou água e pouco ou nenhum sono, ela não recebeu uma cama nesta unidade. Enquanto escrevo, ela tenta dormir no chão. Estão negando tratamento para uma condição na coluna, apesar de haver reconhecimento por escrito de uma instalação administrada pela mesma empresa de que ela precisa disso", relatou no Instagram.

Segundo May, Bárbara "não tem antecedentes criminais, mas está recebendo um tratamento desumano que não seria aceitável nem para criminosos perigosos". Ele encerrou o texto pedindo apoio: "Por favor, continuem me ajudando a exigir ação pela minha esposa e outros detidos que não merecem isso. Obrigado."

Prisão após audiência migratória

Bárbara Marques foi detida no dia 16 de setembro após comparecer a uma audiência relacionada ao seu pedido de green card. De acordo com seu marido, o montador e ator norte-americano Tucker May, a cineasta foi separada do advogado durante o procedimento e levada sob custódia. Ele afirmou que a prisão estaria ligada a uma audiência judicial de 2019, da qual a brasileira não teria sido notificada.

Após a detenção, Bárbara foi levada ao Centro de Detenção de Adelanto, na Califórnia. Tucker relatou dificuldades para que a esposa tivesse acesso à defesa, além de atrasos na entrega de documentos. Segundo ele, mesmo após a apresentação de uma ordem judicial para impedir sua deportação, a cineasta foi transferida para outro local não revelado.

Diante da ausência de informações sobre o paradeiro da cineasta, Tucker May iniciou uma mobilização nas redes sociais para dar visibilidade ao caso. Em suas postagens, ele pediu apoio para chamar a atenção da mídia e das autoridades norte-americanas sobre possíveis falhas no processo conduzido pelo ICE.

Trajetória da cineasta

Nascida em Vitória (ES) e formada em Cinema pela Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, Bárbara Marques construiu sua carreira nos Estados Unidos. Entre seus trabalhos estão os curtas Dia de Cosme e Damião (2016) e Cartaxo (2020). Em entrevista concedida anteriormente à revista Voyage LA, ela contou que o interesse pelas artes surgiu na infância, influenciada pela tia, Elisa Lucinda.