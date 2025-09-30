Topo

Após Simone Mendes, Kaká Diniz também é hospitalizado

30/09/2025 12h14

O empresário Kaká Diniz surpreendeu seus seguidores nessa segunda-feira, 29, ao informar nas redes sociais que estava hospitalizado, horas depois da esposa, a cantora Simone Mendes ter sido internada para atendimento médico.

Enquanto Simone recebeu diagnóstico de gastroenterite, Kaká precisou de atendimento por um motivo distinto: uma lesão no tornozelo direito que exigiu avaliação profissional.

Em seu perfil no Instagram, Kaká compartilhou imagens no hospital, mostrando o tornozelo inchado enquanto circulava em uma cadeira de rodas.

"Presente do fim de noite! Amanhã falo sobre", escreveu o empresário, prometendo mais informações sobre seu quadro de saúde nesta terça-feira, 30.

Ele também alertou os seguidores sobre a circulação do vírus que afetou toda a família nas últimas semanas:

"Terceira semana seguida aqui. Cuidem-se! Esse rotavírus está pegando todo mundo! Lá em casa, somente eu escapei, até agora."

Casados, Simone e Kaká são pais de Henry, de 11 anos, e Zaya, de 4 anos.

