Ana Clara vai morrer em 'Vale Tudo'?

O destino de Ana Clara (Samantha Jones) está selado na novela Vale Tudo. Após levar um tiro no capítulo desta segunda-feira, 29, a cuidadora não sobreviverá aos ferimentos e morrerá no capítulo desta terça-feira, 30.

O disparo foi feito por Odete Roitman (Débora Bloch) após as duas terem uma discussão acalorada sobre Leonardo Roitman (Guilherme Magon). Cansada de Odete, Ana Clara ameaçou contar o segredo da empresária à Heleninha Roitman (Paolla Oliveira) e revelar que o filho da vilã está vivo.

Sem mais nada a perder e desesperada com a situação, Odete atirou em Ana Clara e deixou o local, abandonando o corpo da cuidadora e o próprio filho. O que a dona da TCA não esperava era que, em seu último suspiro, Ana Clara conseguisse mandar sua localização para Heleninha.

Em cenas divulgadas pela Globo, é possível ver a cuidadora mexendo no celular e enviando uma mensagem para a filha de Odete. A artista plástica recebe a comunicação e parte para o endereço enviado. Sem saber o que a espera, Heleninha entra na casa e se depara com seu irmão.

Além da morte da cuidadora, o esperado encontro entre os gêmeos deve ocorrer nesta terça-feira, 30. Na reta final de Vale Tudo, que acaba no dia 17 de outubro, Heleninha deve desmascarar a mãe e revelar Leonardo para o restante da família.