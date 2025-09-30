Topo

Entretenimento

Amanda Kimberlly, mãe de filha de Neymar, posa de biquíni e exibe tanquinho

Amanda Kimberlly, mãe de filha de Neymar, posa de biquíni e exibe tanquinho - Instagram
Amanda Kimberlly, mãe de filha de Neymar, posa de biquíni e exibe tanquinho Imagem: Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

30/09/2025 11h06Atualizada em 30/09/2025 11h06

Amanda Kimberlly, 31, mãe de Helena, filha de Neymar, posou de biquíni em nova foto.

O que aconteceu

Em seus Stories do Instagram, a influenciadora apareceu renovando o bronzeado usando biquíni. Ela apostou em um conjunto vermelho e um chapéu da mesma cor para completar o look.

Discreta nas redes sociais, Amanda não costuma mostrar muito a filha. Em junho deste ano, ela disse que não iria mais mostrar a criança devido a ataques e comentários ofensivos.

a - Instagram - Instagram
Amanda Kimberlly, mãe de filha de Neymar, posa de biquíni e exibe tanquinho
Imagem: Instagram

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Entretenimento

Com luta marcada, ex-BBB Diego Alemão avisa Popó: 'A porrada vai comer'

A Fazenda: Tàmires inocentada ou desmascarada? Chico Barney roda o VAR

3 flashbacks, 3 bombas: a volta de Leonardo à casa dos Roitman em Vale Tudo

Evento em SP vai debater o mercado de mangás no Brasil

A Fazenda: 'Estão sendo muito machistas com a Duda', diz Bárbara Saryne

A Fazenda: Rayane revela distância da sogra, mãe de Belo: 'Melhor assim'

Após Simone Mendes, Kaká Diniz também é hospitalizado

Marcela Mc Gowan revela que voltaria para o BBB 26 e quem levaria junto

Base da Virginia é piada em comédia que marca a volta de Guimarães a filmes

Perseguição, B.O., exposed: Casamento às Cegas vira caso de polícia

Quem matou Odete Roitman na 1ª versão de 'Vale Tudo'? Tiro foi por engano