Ainda solto, abusador de Kami ressurge em cenas macabras em 'Dona de Mim'

Ronaldo e Kami em Dona de Mim - Reprodução/Globo
Ronaldo e Kami em Dona de Mim Imagem: Reprodução/Globo
Colaboração para Splash, em São Paulo

30/09/2025 16h28

Abusador aparece novamente em "Dona de Mim" (Globo) no capítulo de hoje (30). Veja os detalhes a seguir.

O que vai acontecer

Tentando se recuperar do momento de terro que viveu, Kami é surpreendida. Ela recebe uma nova mensagem ameaçadora do assediador no final do capítulo desta terça-feira.

Ryan (L7nnon), que estará junto, apoia Kami, e Ronaldo, o criminoso, os observa. Ryan insinua à ex-namorada que deseja tomar uma atitude contra o assediador. Isso está marcado para acontecer amanhã (1º).

Os dois se unem ainda mais e planejam capturar Ronaldo por conta própria. Ainda na quarta-feira, Dedé deixa escapar para Marlon (Humberto Morais) que Ryan e Kami combinaram um encontro. Em seguida, o ex-presidiário captura o abusador, e Marlon o impede de agir com violência.

Kami (Giovanna Lancellotti) e Ryan (L7nnon) em 'Dona de Mim' - Manoella Mello/Globo - Manoella Mello/Globo
Kami (Giovanna Lancellotti) e Ryan (L7nnon) em 'Dona de Mim'
Imagem: Manoella Mello/Globo

Ainda nesta terça, Jaques comenta com Davi que terá de interditar Rosa. Samuel teme que Jaques use o episódio de desorientação de Rosa judicialmente contra a avó. Rosa não reconhece Jaques.

Ricardo garante que não se casará com Tânia enquanto ela ainda estiver ligada a Jaques. Kami e Jussara se surpreendem com a novidade sobre a chefia da Boaz. Leo desabafa com Stephany sobre sua exaustão e seu amor por Sofia.

Rosa recupera a consciência, e afirma a Samuel que não aceita uma cuidadora. Kami e Marlon questionam Ryan sobre a invasão ao salão.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

