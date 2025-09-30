Topo

Galisteu corrige Walério após palavrão ao vivo: 'Cara de bumbum'

A Fazenda 2025: Walério é corrigido ao vivo por Galisteu - Reprodução/RecordPlus
A Fazenda 2025: Walério é corrigido ao vivo por Galisteu Imagem: Reprodução/RecordPlus
Colaboração para Splash, em São Paulo

30/09/2025 23h24

Durante a formação da segunda roça de A Fazenda 2025 (Record), Adriane Galisteu corrigiu Walério após ele usar um palavrão.

O que aconteceu

Ao se defender do voto de Yoná, Walério apontou. "Quando entrei aqui, eu vi muita cara de c* por eu nunca ter entrado no reality. Tudo bem também! Isso vai para a minha biografia."

Adriane Galisteu imediatamente o corrigiu pelo palavrão. "Cara de bumbum."

Após o peão terminar sua réplica, Galisteu apontou novamente para os peões. "Peões, cuidado com os palavrões, estamos ao vivo."

