3 flashbacks, 3 bombas: a volta de Leonardo à casa dos Roitman em Vale Tudo

Leonardo (Guilherme Magon) voltará para a mansão dos Roitman em "Vale Tudo" nesta semana. Heleninha (Paolla Oliveira) descobre que o irmão gêmeo está vivo e o levará para casa, deixando todos em choque. Veja o que vai acontecer.

O retorno emocionante de Leonardo

Heleninha decide ir ao encontro de Ana Clara (Samantha Jones), que estará agonizando após levar tiro de Odete (Debora Bloch). A pintora reconhecerá o irmão gêmeo na cadeira de rodas. Leonardo estará bem abalado e ofegante após ver Ana Clara morrer.

Completamente chocada, Heleninha pede para Celina (Malu Galli) reunir toda a família em sua casa. Ela levará o irmão, com a ajuda de Jarbas (Leandro Firmino), para a mansão dos Roitman.

Com Leonardo em casa, a artista dará sua versão emocionante do dia do acidente. Após ela, todos os demais lembrarão do ocorrido, tentando ligar os pontos sobre como Odete conseguiu esconder o próprio filho por tantos anos.

Devastado, Afonso (Humberto Carrão) comunicará a Odete que não é mais seu filho. A partir daí, Heleninha enfrentará dias terríveis, terá uma recaída e desaparecerá.

Heleninha, Ana Clara, Leonardo e Afonso em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo e Reprodução

Detalhes do acidente que vitimou Leonardo vêm à tona

Na versão original de 1988, o personagem de fato morreu após o capotamento do carro. Já na releitura atual, ele sobreviveu, mas foi escondido pela própria mãe, Odete Roitman, a verdadeira responsável pela tragédia.

Até o momento, a família acredita que Leonardo perdeu a vida naquele carro. Odete, sua mãe, não só participou do acidente como também é a responsável por manter o filho em cativeiro silencioso por mais de uma década.

O carro em que Leonardo entrou no dia do acidente tinha outro destino. O alvo da emboscada era Marco Aurélio (Alexandre Nero), mas o plano deu errado. Leonardo acabou pegando o veículo, que capotou e pegou fogo momentos depois de ser acionado. E, no remake, o rapaz sofreu graves sequelas.

A partir daí, Odete decidiu agir para salvar a própria imagem e culpou Heleninha, que estava bêbada na ocasião. A empresária não pensou duas vezes antes de colocar a filha como responsável do acidente, uma vez que ela não se lembraria de nada por efeitos do álcool. Com isso, Heleninha passa a vida em constante culpa pela morte do irmão.

Além disso, para sustentar a farsa, Odete forjou a morte do filho. Enterrou outro homem em seu lugar: o marido de Nise (Teca Pereira), que, ao que parece, foi morto para que a mentira da empresária tomasse forma. Assim, todos acreditaram que o corpo no caixão era o de Leonardo. A manipulação tem garantido que o segredo permaneça intocado por todos esses 13 anos.

Leonardo (Guilherme Magon) no remake de 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Leonardo vive isolado sob os cuidados de Ana Clara e foi descoberto por Maria de Fátima. Sem contato com ninguém, permanece fora do radar até mesmo dos parentes mais próximos, mas o mistério começa a se desfazer com as ações oportunistas de Ana Clara (Samantha Jones), que se casou com Leonardo e ainda forçou aproximação com Heleninha, tudo para ter Odete em suas mãos.

Neta de Nise gravou um depoimento revelador da avó sobre a tragédia do passado. Esse registro abre caminho para que a farsa do acidente de Leonardo seja desvendada. Heleninha, Álvaro, Isaías e até um policial participaram dos flashbacks da idosa já falecida e, agora, na reta final, virão à tona para desmascarar a ricaça.

Na 1ª versão, Ruth trouxe detalhes do acidente

Em 1988, a empregada Ruth (Zilka Salaberry) foi a responsável por trazer detalhes do acidente. Ela sempre soube que Odete foi a verdadeira mandante da sabotagem do carro, que deveria matar Marco Aurélio, e que Heleninha não tinha culpa alguma.

Na história, Ruth conta que Heleninha desconfiava de uma traição de Marco Aurélio (Reginaldo Faria). passou a desconfiar de uma traição. Tomada pelo ciúme, decidiu segui-lo até um apartamento, levando Ruth consigo. Ao chegarem ao local, as duas pediram ajuda a Leonardo, vizinho do apartamento, para tentar flagrar Marco Aurélio com a suposta amante.

Zilka Salaberry fez Ruth e Regina Duarte fez Raquel Acioly em 'Vale Tudo' de 1988 Imagem: Divulgação/Globo

Porém, ao abrirem a porta, a surpresa foi ainda maior: quem estava lá era Odete Roitman, acompanhada de um amante. O choque foi imediato. Leonardo se revoltou ao ver a mãe naquela situação, enquanto Heleninha ficou transtornada acreditando que havia sido traída pelo marido.

Após o escândalo, Odete assumiu o volante do carro, levando Heleninha e Leonardo como passageiros. No caminho, os três sofreram um grave acidente. Leonardo morreu na hora, deixando Odete em completo desespero. Sem saber como agir, ela levou o corpo do filho para a casa da família.

Heleninha, confusa e abalada, não conseguiu recordar os acontecimentos. Ao se deparar com o corpo de Leonardo no chão, entrou em pânico e acreditou ter sido a responsável pela tragédia. No meio do caos, Odete deixou cair um cigarro aceso sobre a cortina, iniciando um incêndio.

Aproveitando a fragilidade da filha, Odete a deixou assumir a culpa. Pagou a Ruth para guardar silêncio e conseguiu encobrir sua própria responsabilidade. O peso desse segredo destruiu a vida de Heleninha, que perdeu a guarda do filho e afundou no alcoolismo. No fim, a verdadeira culpada por todo o desastre foi Odete Roitman.

Heleninha (Paolla Oliveira) e Leonardo (Guilherme Magon) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.