Zé Felipe e Ana Castela surgem de mãos dadas em viagem ao Pantanal

Ana Castela e Zé Felipe aparecem de mãos dadas - Reprodução/Instagram
29/09/2025 20h51

Zé Felipe, 27, e Ana Castela, 21, voltaram a chamar atenção do público com um gesto de carinho durante uma viagem.

Os cantores apareceram de mãos dadas enquanto aproveitavam um passeio no Pantanal. A viagem contou com a presença de Leonardo e Poliana Rocha, pais de Zé Felipe, que compartilharam registros do passeio nas redes sociais.

Durante os dias de descanso, Ana celebrou sua primeira experiência com a pesca. "Meu primeiro peixe!", vibrou a cantora em seu Instagram, mostrando fotos e vídeos do momento. Em uma das publicações, ela até recorreu à inteligência artificial para aumentar o tamanho do peixe. "Peguei até um tubarão, mas não coube na foto", brincou. Zé Felipe comentou com um emoji de choro de rir e um coração.

Apesar dos gestos de carinhos e da proximidade, nenhum dos dois se pronunciou sobre os rumores de romance.

