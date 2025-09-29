Topo

Entretenimento

Variety aposta em vitória de Wagner Moura como melhor ator no Oscar

"O Agente Secreto", filme de Kleber Mendonça Filho estrelado por Wagner Moura - Victor Jucá
'O Agente Secreto', filme de Kleber Mendonça Filho estrelado por Wagner Moura Imagem: Victor Jucá
do UOL

De Splash, em São Paulo

29/09/2025 18h41

A revista americana Variety, especializada em entretenimento, está apostando na vitória de Wagner Moura na categoria de melhor ator no Oscar 2026.

O que aconteceu

A publicação acredita que Moura pode superar concorrentes como Leonardo DiCaprio e Dwayne Johnson. Segundo a revista, o brasileiro pode concorrer com DiCaprio ("Uma Batalha Após a Outra"), Timothée Chalamet ("Marty Supreme"), Ethan Hawke ("Blue Moon") e Dwayne Johnson ("Coração de Lutador").

Em meio às conversas [sobre as indicações], temos Wagner Moura do drama brasileiro 'O Agente Secreto', que pode ganhar uma tração significativa se o filme internacional da Neon decolar em outras categorias. Variety

A Variety aposta em outras duas indicações para o filme na premiação. Segundo a revista, "O Agente Secreto" pode ser indicado nas categorias de melhor filme e melhor filme estrangeiro. A Variety, no entanto, aposta nos títulos "Hamnet" e "Sentimental Value" para os prêmios em questão.

A revista The Hollywood Reporter aposta em cinco indicações para o filme. O crítico Scott Feinberg, que assina o texto, diz que o filme de Kleber Mendonça Filho, é um forte candidato para as categorias de melhor filme, melhor direção, melhor roteiro original, melhor filme internacional e melhor ator, com Wagner Moura.

Premiado no Festival de Cannes, "O Agente Secreto" estreia nos cinemas brasileiros em 6 de novembro.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Entretenimento

Criadora de conteúdo com duas vaginas vende absorvente usado por R$ 35 mil

Resumo da novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 30/9 a 11/10

Variety aposta em vitória de Wagner Moura como melhor ator no Oscar

4 anos após La Casa de Papel, o 'Professor' volta em nova série na Netflix

Jennifer Lopez sobre divórcio de Ben Affleck: 'A melhor coisa'

Cleo explica decisão de retomar sobrenome da mãe após sonho com avô morto

Príncipe William vem ao Rio para prêmio e Luciano Huck será cerimonialista

Morre Marquinho PQD, sambista e parceiro de Arlindo Cruz, aos 66 anos

Êta Mundo Melhor!: o pedido maluco que Paixão faz antes de ficar moribundo

Celso Portiolli se decepciona após filha não responder pergunta fácil na TV

Rapper Oruam é liberado após dois meses de prisão no Rio de Janeiro