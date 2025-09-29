Topo

'Vale Tudo' hoje (29): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Freitas (Luis Lobianco) e Marco Aurélio (Alexandre Nero); ao lado, ele e Eugênio (Luís Salém) em "Vale Tudo" - Reprodução/Globo
Freitas (Luis Lobianco) e Marco Aurélio (Alexandre Nero); ao lado, ele e Eugênio (Luís Salém) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo
29/09/2025 09h30

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (29) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Marco Aurélio e Odete se enfrentam. Freitas mostra a Eugênio a chave do cofre que pegou de Mário Sérgio, onde ele guardava o dinheiro que desviou da TCA. Maria de Fátima orienta Ana Clara para o encontro com Heleninha. Heleninha convida Ana Clara para trabalhar em sua galeria. Marco Aurélio pede desculpas a Odete por ter desconfiado da dona da TCA.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

Odete Roitman deve morrer no remake de 'Vale Tudo'?

Resultado parcial

Total de 1078 votos
15,68%
Reprodução/Globo
16,33%
Reprodução/Globo
27,83%
Reprodução/Globo
40,17%
Globo/Fábio Rocha
Ver resultado parcial

