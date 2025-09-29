'Vale Tudo' hoje (29): veja resumo do capítulo desta segunda-feira
Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (29) em "Vale Tudo" (Globo).
- Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.
O que vai acontecer
Marco Aurélio e Odete se enfrentam. Freitas mostra a Eugênio a chave do cofre que pegou de Mário Sérgio, onde ele guardava o dinheiro que desviou da TCA. Maria de Fátima orienta Ana Clara para o encontro com Heleninha. Heleninha convida Ana Clara para trabalhar em sua galeria. Marco Aurélio pede desculpas a Odete por ter desconfiado da dona da TCA.
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
Odete Roitman deve morrer no remake de 'Vale Tudo'?
Resultado parcialTotal de 1078 votos
15,68%
16,33%
27,83%
40,17%