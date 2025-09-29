Vale Tudo: coletivo diz que trama de 'pai biológico' de Sarita é desserviço

O Coletivo Dupla Maternidade publicou uma nota criticando os acontecimentos recentes do núcleo de Sarita (Luara Telles), Laís (Lorena Lima) e Cecília (Maeve Jinkings), em "Vale Tudo" (Globo).

O que aconteceu

Na novela, o "pai biológico" de Sarita apareceu dizendo que deseja conhecer a filha. Além de descobrir o endereço de Laís e Cecília, o homem também pediu ajuda financeira às mães da menina, que foi adotada legalmente por elas.

O Coletivo critica a aparição do "pai biológico" e defende que há "expressões e palavras corretas" para falar de uma família como a do núcleo. "É inacreditável que em 2025 o que poderia ser representatividade seja transformado em desinformação, preconceito, desserviço", diz a nota.

Sabemos que existem milhares de histórias complexas em famílias de dupla maternidade, vivemos isso na prática e trocamos muito no Coletivo. Temos casos de familiares homofóbicos ou sobre contextos anteriores à adoção de uma criança, como na novela. Mas, quando vocês optam por mostrar esses caminhos, estão reforçando as nossas violências diárias — e compactuando com elas. Coletivo Dupla Maternidade

O Coletivo Dupla Maternidade oferece apoio a famílias formadas por duas mães. A organização acolhe famílias formadas por mães lésbicas, bissexuais, cis, trans ou não-binárias.

Podemos ajudar vocês na construção dessa pauta, se houver interesse para que a novela contribua de fato com as nossas famílias, e não apenas use o assunto de forma oportunista. Coletivo Dupla Maternidade

Maeve Jinkings e Lorena Lima, que interpretam Cecília e Laís na novela, comentaram a publicação. "Todo meu amor e respeito ao coletivo, e a todas as mães adotivas e casais de mulheres. Desde o início busquei compreender a alma dessas famílias", escreveu Jinkings. "Que tenhamos mais chances de contar nossas histórias. É imenso meu respeito e admiração pelo coletivo e por todas as mulheres que o formam", comentou Lorena.

Splash procurou a Globo, caso a emissora deseje comentar a nota do coletivo. Assim que houver retorno, a nota será atualizada.