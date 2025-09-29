A Fazenda: Yoná vence segunda Prova de Fogo e poderá mexer no 2º roceiro

Yoná venceu a segunda Prova de Fogo de A Fazenda 2025 (Record). A prova foi realizada ontem e exibida na edição de hoje.

O que aconteceu

Antes da prova, Galisteu revelou o poder da Chama Laranja escolhido pelo público. O dono dela poderá transferir todos os votos recebidos por um peão para outro que tenha ao menos um voto.

Caso mantenha ele para si, Yoná poderá interferir diretamente na escolha do segundo roceiro. Amanhã, ela escolherá se ficará com esse poder ou com o Branco, ainda não revelado.

A prova foi disputada por Nizam, Will, Yoná e Duda. Os quatro foram sorteados e precisaram escolher seus times, que ficaram dessa maneira:

Nizam, Michelle, Martina, Shia

Will, Saory, Matheus, Wallas

Yoná, Kathy, Fernando, Ray

Duda, Maria, Mesquita, Carol

O capitão de cada time deveria empurrar um ajudante por vez numa pista em direção a raias pontuadas. Os dois times com melhores pontuações iriam para a final.

A final foi disputada por Yoná e Nizam, com a advogada vencendo.

Perdedores, Duda, Will e Nizam foram para a Baia e precisaram escolher mais um peão. Eles escolheram Tàmires.