Schynaider Moura desabafa sobre perda da filha: 'Dor incomparável'

Schynaider Moura revela dor da perda da filha, Anne Marie - Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

29/09/2025 15h07

Schynaider Moura, 37, desabafou sobre a perda da filha, Anne Marie, que morreu aos 16 anos na semana passada.

O que aconteceu

A modelo admitiu que tem sido difícil lidar com a morte da jovem. Ela fez um relato hoje nos stories do Instagram.

Na publicação, ressaltou a dor da perda. "Não está sendo fácil. A dor é incomparável (...). Escolho conscientemente, todos os minutos, a dar um passo de cada vez para a luz, para sair da angústia, para viver somente no legado da minha própria filha, que foi muito resiliente, guerreira e que passou por vários milagres até seu último dia de vida."

Schynaider Moura agradeceu o apoio de todos e as mensagens de carinho. Em outro story, ainda compartilhou detalhes da missa de sétimo dia de Anne Marie, que será realizada nesta terça-feira (30), às 11h, na Paróquia São José, do Jardim Europa, em São Paulo.

Schynaider Moura filha - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Schynaider Moura detalha dor da perda da filha e cita missa de sétimo dia
Imagem: Reprodução/Instagram

