Saory destrói esconderijo de comida em A Fazenda: 'Somos mais espertos'
Saory Cardoso não gostou de descobrir que o grupo rival estava escondendo alimentos em A Fazenda 2025 (Record) e decidiu agir.
O que aconteceu
Na tarde de hoje, a dentista localizou o esconderijo secreto e pegou os produtos. Com um doce no cós da bermuda e o roupão cobrindo o produto, Saory correu até a Casa da Árvore para mostrar a descoberta para Kathy Maravilha.
Nós pegamos o esconderijo deles, agora tenho que malocar aqui! Tem doce de banana, três caixas de creme de leite e muito mais.
Contou Saory
Seguindo a sugestão de Kathy, o doce foi escondido dentro das botas da DJ. A peoa ainda cobriu com várias meias para despistar.
Em conversa com Duda Wendling, Saory admitiu que não gosta de leite condensado, mas que não perdeu a chance de alfinetar rivais. "Querem esconder da gente, mas somos muito mais espertos!", disse comemorando.