Saory destrói esconderijo de comida em A Fazenda: 'Somos mais espertos'

Saory Cardoso não gostou de descobrir que o grupo rival estava escondendo alimentos em A Fazenda 2025 (Record) e decidiu agir.

O que aconteceu

Na tarde de hoje, a dentista localizou o esconderijo secreto e pegou os produtos. Com um doce no cós da bermuda e o roupão cobrindo o produto, Saory correu até a Casa da Árvore para mostrar a descoberta para Kathy Maravilha.

Nós pegamos o esconderijo deles, agora tenho que malocar aqui! Tem doce de banana, três caixas de creme de leite e muito mais.

Contou Saory

Seguindo a sugestão de Kathy, o doce foi escondido dentro das botas da DJ. A peoa ainda cobriu com várias meias para despistar.

Em conversa com Duda Wendling, Saory admitiu que não gosta de leite condensado, mas que não perdeu a chance de alfinetar rivais. "Querem esconder da gente, mas somos muito mais espertos!", disse comemorando.