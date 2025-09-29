Topo

Saory destrói esconderijo de comida em A Fazenda: 'Somos mais espertos'

A Fazenda 2025: Saory descobri esconderijo de grupo rival Imagem: Reprodução/Recordplus
Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

29/09/2025 15h50

Saory Cardoso não gostou de descobrir que o grupo rival estava escondendo alimentos em A Fazenda 2025 (Record) e decidiu agir.

O que aconteceu

Na tarde de hoje, a dentista localizou o esconderijo secreto e pegou os produtos. Com um doce no cós da bermuda e o roupão cobrindo o produto, Saory correu até a Casa da Árvore para mostrar a descoberta para Kathy Maravilha.

Nós pegamos o esconderijo deles, agora tenho que malocar aqui! Tem doce de banana, três caixas de creme de leite e muito mais.
Contou Saory

Seguindo a sugestão de Kathy, o doce foi escondido dentro das botas da DJ. A peoa ainda cobriu com várias meias para despistar.

Em conversa com Duda Wendling, Saory admitiu que não gosta de leite condensado, mas que não perdeu a chance de alfinetar rivais. "Querem esconder da gente, mas somos muito mais espertos!", disse comemorando.

