Rapper Oruam é liberado após dois meses de prisão no Rio de Janeiro

Oruam, 25, foi liberado hoje após permanecer dois meses detido na penitenciária Serrano Neves, em Bangu (RJ).

O que aconteceu

A liberação aconteceu após determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) divulgada na última sexta-feira (26). Porém, a Seap, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, só foi notificada hoje para efetuar a soltura do artista.

O alvará de soltura de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno foi cumprido às 17h08, informou a Seap em contato com Splash.

Oruam cumprirá medidas cautelares determinadas pela Justiça. Entre elas, o comparecimento a todos os atos do processo; residência no estado do Rio de Janeiro, com manutenção de endereço e telefone atualizados, e a proibição de frequentar o Complexo do Alemão.

Decreto de prisão preventiva tinha fundamentação insuficiente para manter Oruam preso, segundo a conclusão do ministro Joel Ilan Paciornik. Para o ministro, o julgador de primeiro grau usou de argumentos vagos para se reportar ao risco de novas práticas criminosas e de fuga, sendo que Oruam é réu primário e teria se apresentado espontaneamente para o cumprimento do mandado de prisão.

O rapper estava preso desde o dia 22 de julho. A soltura do cantor atende a um pedido do advogado Gustavo Mascarenhas, responsável pela defesa do artista.

Entenda o caso

Na madrugada de 22 de julho, os agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes cumpriam um mandado de busca e apreensão contra um menor acusado de tráfico, que estaria na casa de Oruam. Após a prisão do jovem, o cantor e outras sete pessoas correram para sacada da residência do artista e jogaram pedras contra os policiais — que precisaram se esconder na viatura.

O Ministério Público ofereceu a denúncia por tentativa de homicídio sob alegação de que Oruam e os demais agiram "assumindo o risco de matar os agentes". Além dos ataques físicos, o cantor fez publicações nas redes sociais incitando a violência contra a polícia e desafiando a ida dos agentes ao Complexo da Penha.

Após a operação da polícia, Oruam permaneceu algumas horas foragido, mas se entregou à polícia. "Eu errei. Desculpa aí todo mundo, vou provar para vocês que não sou bandido. Vou dar a volta por cima e depois vou vencer através da minha música. Ontem, eu tava muito nervoso com tudo que aconteceu. Quero dizer aos meus fãs que amo muito vocês", disse ele, na época.

Além da tentativa de homicídio, o cantor responde pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, resistência qualificada, desacato, dano qualificado, ameaça e lesão corporal.