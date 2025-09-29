Quem são os atores veteranos da Globo que 'destrataram' Grazi Massafera

Grazi Massafera, 43, revelou ter sofrido com preconceito de atores veteranos da Globo no começo da carreira, que a destrataram e até se recusaram a aparecer ao lado dela.

O que aconteceu

Massafera admite que se sentiu destratada pelos colegas de emissora. A atriz contou que se sentia "uma estranha no ninho", e ressaltou que algumas pessoas chegavam a "passar do ponto". As declarações foram em entrevista ao jornal O Globo.

Ela explicou que precisou se dedicar para conquistar o próprio espaço. Grazi disse que só se sentiu bem como atriz após o sucesso em "Verdades Secretas", quando foi aclamada pela crítica e indica ao Emmy Internacional, em 2016, na categoria de melhor atriz pela personagem Larissa.

Pela primeira vez, era respeitada quando entrava em cena. Com a Larissa, vi que o sentimento que empresto a um personagem pode servir de reflexão. Eu me apaixonei pela profissão. Comecei a trabalhar por amor, não por dinheiro ou vaidade.

Grazi não se intimidou e revelou nomes dos atores que a destrataram. Veja quem são:

Otávio Augusto

Otávio Augusto Imagem: André Durão/UOL

Grazi e Otávio contracenaram juntos pela primeira em "Tempo Modernos" (2010). Segundo a atriz, na época o ator se recusou a contracenar olhando para ela.

Ele não quis contracenar comigo. Fez a cena olhando para a parede e foi embora. E eu fiz [a minha cena] sem ele. Isso aconteceu outras vezes.

Os dois voltaram a trabalhar juntos em "A Lei do Amor" (2016), e Otávio se desculpou. "Ele pegou minha mão e disse: 'é uma honra trabalhar com você. Desculpa o que aconteceu'", contou a atriz.

Otávio Augusto é um nome icônico da teledramaturgia brasileira. Ele iniciou a carreira na TV em "Turbilhão" (1965), na Record. O ator tem no currículo produções como "Baila Comigo" (1981), "Roque Santeiro" (1985), "Tieta" (1989), "Vamp" (1991), "Cabocla" (2004), "Cobras & Lagartos" (2006) e "Avenida Brasil" (2012).

Miguel Falabella

Miguel Falabella Imagem: Fábio Rocha/Globo

Falabella se incomodou quando a Globo escolheu Massafera para protagonizar "Negócio da China". Ele foi o autor da trama exibida entre outubro de 2008 e março de 2009, na faixa das 18h.

Quando fui escolhida para 'Negócio da China', ele me praguejou.

Miguel também se desculpou pela atitude. "Depois, [ele] foi um amor e veio falar comigo", explicou.

Miguel Falabella é ator, humorista e escritor. Como ator, ele esteve em produções como "Selva de Pedra" (1986), "Mico Preto" (1990) e "Cara & Coroa" (1995). Ele também escreveu e protagonizou os seriados "Sai de Baixo" (1996-02), "Toma Lá, Dá Cá" (2007-091) e "Pé na Cova" (2011-12).

José Wilker

José Wilker Imagem: Reprodução/TV Globo

Grazi recordou situação embaraçosa quando foi destratada por José Wilker. Na ocasião, ela participou de uma premiação, e Wilker era um dos homenageados.

Ganhei um prêmio de atriz revelação e o José Wilker era o homenageado. Ele disse: 'não desço na mesma escada que essa BBB', com aquela voz que eu achava incrível.

Massafera não revelou se Wilker se desculpou pela atitude. O ator morreu em 2014.

José Wilker foi um ator, diretor e dramaturgo. Entre alguns de seus principais trabalhos na TV estão "Gabriela" (1975), "Anjo Mau" (1976), "Roque Santeiro" (1985), "O Salvador da Pátria" (1989), "Anos Rebeldes" (1992), "A Muralha" (2000), "Senhora do Destino" (2004) e "Amor à Vida" (2013).