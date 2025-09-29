Príncipe William vem ao Rio para prêmio e Luciano Huck será cerimonialista

O Rio de Janeiro deve receber a visita real do Príncipe William, herdeiro do trono britânico, em novembro.

O que aconteceu

William deve participar do Prêmio Earthshot. A iniciativa, criada por ele, busca reconhecer e premiar projetos que combatem os maiores desafios ambientais do planeta.

A cerimônia será realizada no Museu do Amanhã, e cinco projetos serão contemplados com prêmios. Os valores devem ultrapassar R$ 7 milhões cada, distribuídos nas categorias: "Proteger e Restaurar a Natureza", "Limpar o Ar", "Reviver os Oceanos", "Construir um Mundo Livre de Resíduos" e "Combater a Crise Climática".

O apresentador Luciano Huck foi escolhido para ser o mestre de cerimônias da noite. Além de conduzir a premiação, ele ressaltou que o evento não apenas celebra conquistas globais, mas também evidencia ao mundo a criatividade e o potencial das iniciativas brasileiras voltadas à sustentabilidade.

É uma honra sediar o Prêmio Earthshot no Brasil. O prêmio inspira, celebra e prova que as soluções para os maiores desafios do planeta já existem, e estou muito feliz em receber este evento incrível. Ele vai mostrar ao mundo a criatividade, a energia e o potencial tanto das iniciativas brasileiras quanto das globais que trabalham por um futuro mais sustentável. Luciano Huck

Além da premiação principal, o Príncipe William deve conhecer projetos de sustentabilidade no país, com atividades paralelas sendo organizadas em locais como o Armazém da Utopia, Maracanã e Cristo Redentor. A agenda completa da visita ainda não foi divulgada.

Como o evento valoriza práticas ambientais, o príncipe manifestou interesse em utilizar transporte público em algum trajeto - possivelmente o VLT. A ideia está sendo analisada pelo Centro de Operações Rio (COR), embora sua implementação ainda seja incerta.

Após o evento no Rio, William seguirá para Belém, no Pará, onde está prevista sua participação na COP-30, a conferência climática mais importante do mundo. Essa etapa da agenda reforça não apenas o compromisso do príncipe com as causas ambientais, mas também sua disposição em se engajar diretamente no debate global sobre a preservação do planeta.