Celso Portiolli se decepciona após filha não responder pergunta fácil na TV

Mayara Mattar, Celso Portiolli, João Augusto Liberato e Laura Portiolli Imagem: Divulgação/ SBT
29/09/2025 18h09

Celso Portiolli, 58, não conseguiu esconder a frustração durante o Passa ou Repassa, tradicional game show do quadro "Domingo Legal" que testa conhecimentos gerais dos participantes. O programa foi exibido ontem.

O que aconteceu

A filha de Portiolli, Laura, 25, foi a protagonista de um dos momentos mais comentados. Ao receber uma pergunta considerada básica — 'No Distrito Federal, em que cidade fica a Praça dos Três Poderes?' — ela optou por passar a vez, em vez de arriscar a resposta."

O apresentador reagiu imediatamente. "Não, não, não! Joguei dinheiro fora. Eu, Gugu e Luís Ricardo jogamos dinheiro fora... Não é possível", disse, misturando brincadeira e desapontamento.

A rodada em questão envolvia um time formado por herdeiros de grandes nomes da televisão. João Augusto Liberato, filho de Gugu; Laura Portiolli, filha de Celso Portiolli; e Mayara Mattar, filha de Luís Ricardo. Do outro lado, no time amarelo, estavam Léo Picon, Diana Santana e Gaby Cabrini.

Antes mesmo de ouvir a resposta, Celso havia provocado. "Quero ver se a escola que eu paguei funcionou". A reação à escolha da filha deu o tom do momento mais comentado da noite.

Tentando aliviar o clima, João Augusto, filho de Gugu, ainda brincou. "Sacanagem, Celso! Eu morei dez anos nos Estados Unidos, não tem como mandar essa pergunta para a gente".

O episódio não demorou a se espalhar pelas redes sociais. Muitos usuários comentaram com ironia a dificuldade do trio em responder a questão sobre Brasília. "O Celso quase cavando um buraco para se enfiar de vergonha. Riqueza não é garantia de inteligência", escreveu um internauta no X. Outro destacou: "Isso é inadmissível porque dois deles com certeza frequentaram as melhores escolas".

