Lembra do Dr. Now, do reality 'Quilos Mortais'? Veja como ele está hoje

O cirurgião bariátrico Younan Nowzaradan, conhecido como Dr. Now, ficou conhecido por transformar casos extremos de obesidade em histórias de superação a partir do programa "My 600-Lb Life", exibido no Brasil como "Quilos Mortais" (2012-2020). A seguir, Splash mostra como o médico está hoje em dia.

O que aconteceu

Dr. Now conquistou o público no reality "Quilos Mortais". No programa, ele atendia pessoas com obesidade mórbida, que pesavam 270 quilos ou mais. O estilo direto, as metas rígidas e o famoso lema "a balança não mente" viraram marca registrada do especialista. A fórmula o transformou em um dos médicos mais conhecidos da televisão.

Nascido no Irã e radicado nos Estados Unidos, Nowzaradan soma mais de 40 anos de experiência. Suas especialidades são cirurgias gerais, vasculares e, principalmente, bariátricas, foco do programa .

Sua clínica funciona em Houston, Texas, onde continua atendendo pacientes. Os atendimentos ocorrem tanto presencialmente como por telemedicina, com acompanhamento completo do pré ao pós-operatório.

Mesmo aos 80 anos, Dr. Now mantém a carreira em expansão. Em 2025, estreou no canal Lifetime a série "The 6000-Lb Diaries with Dr. Now", que acompanha dez pacientes com obesidade mórbida. Cada episódio traz relatos íntimos, dificuldades físicas e emocionais e o tratamento até a cirurgia bariátrica.

Em vídeos recentes publicados no Instagram ele sugere que um novo programa pode estar a caminho, mas não revelou título ou data. Recentemente, também publicou ao menos dois livros de referência, entre eles "The Scales Don't Lie, People Do" ("A balança não mente, as pessoas sim"), que reforça sua filosofia de disciplina e mudança de hábitos.