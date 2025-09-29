Poliana Rocha publica mensagem com recado para ex-nora Virginia

Poliana Rocha usou as redes sociais nesse domingo, 28, para se manifestar em meio às especulações envolvendo o filho, Zé Felipe e a cantora Ana Castela. A reação ocorreu após Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, curtir uma publicação em que o sertanejo aparece ao lado da cantora, levantando rumores sobre um possível romance.

Na publicação curtida por Margareth, Zé Felipe e Ana Castela surgem em clima de proximidade para divulgar a parceria musical recém-gravada. Um internauta comentou que a curtida da mãe de Virginia não deveria ser vista como algo negativo, já que ela poderia apenas desejar felicidade ao ex-genro.

Poliana compartilhou o comentário nos Stories e reforçou a posição: "Eu, assim como Margareth, torcemos para a felicidade deles!!!!".

Em seguida, a empresária publicou uma carta aberta direcionada ao filho e à ex-nora. "Filho, neste novo capítulo da sua vida, desejo que você encontre muita felicidade, conquiste seus sonhos e viva momentos de realização e crescimento. Saiba que estarei sempre ao seu lado, torcendo pela sua jornada e pelo seu bem-estar", escreveu.

Para Virginia, Poliana também deixou um recado público: "Para minha ex-nora, desejo tudo de melhor nesta vida! Que a vida a presenteie com alegrias, realizações e paz, e que ela siga em frente com muita luz, independentemente do caminho que escolher! No mais, a rivalidade é criada por vocês!"

Rumores de novos romances

Desde a separação em maio, Zé Felipe e Virginia têm sido alvo de especulações sobre novos relacionamentos. O cantor e Ana Castela foram vistos juntos em diferentes ocasiões, incluindo eventos com amigos e com a família do cantor.

Virginia, por sua vez, tem sido associada ao jogador de futebol Vini Jr., que atua no Real Madrid. A influenciadora esteve na Espanha nas últimas semanas e levantou suspeitas ao compartilhar registros em locais semelhantes aos frequentados pelo atleta. As interações nas redes sociais entre os dois também contribuíram para aumentar os comentários sobre um possível envolvimento.

Até o momento da publicação desta nota, nenhum dos envolvidos confirmou novos relacionamentos.