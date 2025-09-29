A Fazenda 17: Amados e odiados, aliados aparecem no topo de enquete UOL
Aliados em A Fazenda 2025 (Record), Yoná e Dudu Camargo aparecem no topo de enquetes do UOL relacionadas aos peões da temporada.
O que diz enquetes
Yoná Sousa lidera a enquete de favoritismo. A peoa aparece com quase metade dos votos, somando 42,68%. Ela é seguida por Gaby Spanic, com 22,11%. Todos os demais peões somam menos de 10%.
Já seu aliado, Dudu, lidera a enquete de peão mais odiado. O apresentador soma 18,53% dos votos.
Líder do favoritismo, Yoná é a segunda colocada quando a pergunta é o peão mais odiado. Ela soma 13,79% dos votos.
A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Gabily?
