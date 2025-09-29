Topo

Entretenimento

Noiva de Oruam comemora saída do rapper da prisão: 'Já estamos em casa'

Fernanda Valença é noiva de Oruam - BrazilNews
Fernanda Valença é noiva de Oruam Imagem: BrazilNews
do UOL

Colaboração para Splash, em Londrina

29/09/2025 20h53

Fernanda Valença, 25, comemorou o fim da prisão de Oruam, 25, seu noivo.

O que aconteceu

A estudante universitária festejou o fato de estar outra vez ao lado do rapper. "Gente, já estamos em casa. Deus é maravilhoso!", disse ela, em vídeo publicado nos stories de seu Instagram.

Relacionadas

Jennifer Lopez sobre divórcio de Ben Affleck: 'A melhor coisa'

Variety aposta em vitória de Wagner Moura como melhor ator no Oscar

Criadora de conteúdo com duas vaginas vende absorvente usado por R$ 35 mil

Fernanda também agradeceu o apoio dado pelos fãs em meio a um momento tão difícil. "Quero agradecer a vocês por todo o carinho, pelas mensagens e pela energia positiva que sempre nos enviam e que eu gosto de reforçar que chega até nós. Quero dizer que amamos muito vocês. Muito obrigada por tudo."

Oruam passou quase dois meses detido na Penitenciária Serrano Neves, em Bangu, no Rio de Janeiro. Ele havia sido preso preventivamente no dia 22 de julho e responderá judicialmente por crimes como tráfico de drogas, lesão corporal e desacato a autoridade.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Entretenimento

Peões detonam Gaby Spanic e traçam plano contra atriz: 'Rasgou pauta'

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 30/9 a 11/10

L'Oreal apresenta desfile repleto de estrelas no início da Semana da Moda de Paris

Bomba na mansão: o que Heleninha faz após reencontrar irmão em 'Vale Tudo'

Noiva de Oruam comemora saída do rapper da prisão: 'Já estamos em casa'

Zé Felipe e Ana Castela surgem de mãos dadas em viagem ao Pantanal

Josh Harnett sofre acidente envolvendo viatura e é levado a hospital

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 30/9 a 11/10

Nicole Kidman se separa de Keith Urban após 19 anos de casamento; diz site

Nicole Kidman e Keith Urban se separam após 19 anos, diz revista

Band contrata Chris Flores para lugar de Cátia Fonseca no 'Melhor da Tarde'