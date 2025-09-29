Noiva de Oruam comemora saída do rapper da prisão: 'Já estamos em casa'

Fernanda Valença, 25, comemorou o fim da prisão de Oruam, 25, seu noivo.

O que aconteceu

A estudante universitária festejou o fato de estar outra vez ao lado do rapper. "Gente, já estamos em casa. Deus é maravilhoso!", disse ela, em vídeo publicado nos stories de seu Instagram.

Fernanda também agradeceu o apoio dado pelos fãs em meio a um momento tão difícil. "Quero agradecer a vocês por todo o carinho, pelas mensagens e pela energia positiva que sempre nos enviam e que eu gosto de reforçar que chega até nós. Quero dizer que amamos muito vocês. Muito obrigada por tudo."

Oruam passou quase dois meses detido na Penitenciária Serrano Neves, em Bangu, no Rio de Janeiro. Ele havia sido preso preventivamente no dia 22 de julho e responderá judicialmente por crimes como tráfico de drogas, lesão corporal e desacato a autoridade.