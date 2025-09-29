Topo

Nicole Kidman se separa de Keith Urban após 19 anos de casamento

Nicole Kidman e Keith Urban estariam em processo de separação
Nicole Kidman e Keith Urban estariam em processo de separação Imagem: ABC/ABC via Getty Images
do UOL

Colaboração para Splash, em Londrina

29/09/2025 19h47

Chegou ao fim o casamento de 19 anos de Nicole Kidman, 58, e Keith Urban, 57.

O que aconteceu

A decisão teria partido do cantor country. De acordo com o portal TMZ, eles já não vivem mais juntos desde o início do verão.

A atriz, por sua vez, ainda tem esperança de uma reconciliação. "Ela não queria isso. Ela tem lutado para salvar o casamento", afirmou uma fonte anônima à revista People.

Keith e Nicole estão casados desde junho de 2006. Os dois são pais de duas filhas: Sunday, 17, e Faith, 14.

