Na frente de Leonardo: como será a morte chocante de Ana Clara em Vale Tudo

Os próximos capítulos de "Vale Tudo" ganham ritmo de thriller. A guerra entre Odete Roitman (Debora Bloch) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) escala por conta do envenenamento de Mário Sérgio (Thomás Aquino), mas no meio desse tabuleiro, Ana Clara (Samantha Jones) vira peça-chave de uma reviravolta da fase final da novela.

O que vai acontecer

Ana Clara afirma que quer "compensar o tempo perdido" com o filho secreto de Odete. Ela quer transformar isso em poder e dinheiro com ajuda da sociedade com Fátima (Bella Campos).

A virada vem rápida: Heleninha (Paolla Oliveira) contrata Ana Clara para trabalhar em sua galeria. Segura de si, a cuidadora de Leonardo quer ver a reação de Odete ao descobrir o novo cargo e mostra que não pretende recuar. A executiva sente a afronta de forma dupla, pois também passa a ser chantageada por Fátima de forma mais incisiva.

Odete não joga recados ao vento e parte para a ação contra a neta de Nise (Teca Pereira). A dona da TCA interrompe a agenda na empresa e se prepara para "resolver um problema" pessoalmente, empunhando uma arma.

Ana Clara morre na frente de Leonardo, poucos dias antes de Odete, que descarta a arma usada em um rio. A morte da vilã está prevista para ser exibida no dia 6 de outubro, após ela receber uma pessoa misteriosa em seu quarto de hotel.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.