Movimentação raríssima dos planetas poderá ser vista a olho nu no Brasil

Alinhamento planetário - Reprodução/Starwalk
Alinhamento planetário Imagem: Reprodução/Starwalk
do UOL

De Tilt, em São Paulo

29/09/2025 15h03

No dia 8 de setembro de 2040, ocorre um grande alinhamento de planetas, visível no Brasil.

O que aconteceu

Cinco planetas estarão alinhados. Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno estarão em uma linha reta, ficando a 9,3 graus no céu brasileiro. O fenômeno será visível a olho nu na ausência de nuvens e outros obstáculos.

O alinhamento, no entanto, é apenas do ponto de vista da Terra. "Óbvio que eles só vão estar aparentemente próximos, já que eles estão a distâncias muito diferentes da Terra, mas vão estar na mesma linha de visada, então vai ser possível observá-los no céu, em uma mesma direção", diz Roberto Costa, professor do Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG) da Universidade de São Paulo (USP).

O fenômeno é considerado raro. Para acontecer, Costa explica, é necessário que todos os planetas — que possuem velocidades diferentes — consigam se posicionar em sua respectiva órbita a ponto de estarem em uma mesma linha. "É difícil que ocorra essa coincidência", afirma o especialista.

Refutando alguns mitos, o professor afirma que o alinhamento não altera em nada o que acontece na Terra. A força das marés, diz, é exercida pela Lua e pelo Sol. "Os planetas estão a distâncias muito, muito grandes e é absolutamente impossível que ocorram influências gravitacionais dos planetas sobre a Terra", ressalta. "Não tem influência nenhuma, é apenas um belo espetáculo para se admirar".

Como ver os planetas alinhados?

Conforme Costa, não é necessário equipamentos, como lunetas ou binóculos — embora eles facilitem. Mas, basta procurar um lugar que o horizonte oeste esteja desimpedido, sem prédios e árvores, que não tenha morros e em uma noite limpa, sem nuvens. "Minha sugestão para um observador leigo é sempre começar por Vênus. Ele é o objeto mais brilhante do céu, exceto o Sol e a Lua", orienta.

Para identificar os planetas, preste atenção nas sutis diferenças que você verá no céu. Venus é o mais brilhante de todos, e Júpiter é o próximo na luminosidade. Ambos ainda são visíveis quando o sol está prestes a se esconder.

Marte, por sua vez, é avermelhado e Saturno, amarelado. Ambos brilham com intensidade semelhante. Encontrar Mercúrio é sempre o maior desafio porque é o menor planeta e pode se esconder facilmente.

Último alinhamento aconteceu ainda em 2025

Em fevereiro, todos os planetas do Sistema Solar se alinharam. Esse alinhamento "total" é ainda mais raro do que o fenômeno previsto para 2040. "Para os planetas se alinharem da mesma forma, no mesmo arranjo que estão agora, isso só vai acontecer daqui a mais ou menos quatro séculos, lá para o final do século 25", diz Costa.

No entanto, outros alinhamentos, como o que será visto em 15 anos, ainda podem ocorrer. "Para repetir este arranjo de posições sim (vai levar quatro séculos), mas outros alinhamentos tão ou mais bonitos ocorrerão", diz.

* Com informações de reportagens publicadas em 20/07/2016, 09/06/2022 e 27/02/2025.

