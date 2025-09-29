Topo

Mileide diz que filho com Safadão passa bem após cirurgia: 'Sente nada'

Mileide Mihaile fala sobre estado de saúde do filho Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

29/09/2025 14h19

Mileide Mihaile falou hoje sobre a recuperação do filho Yhudy, 14, que passou por uma cirurgia de emergência para retirada de um tumor no cérebro. O adolescente é fruto do antigo relacionamento da influenciadora com Wesley Safadão.

O que aconteceu

No vídeo compartilhado nas redes sociais, Mileide relatou o momento delicado vivido pela família. "Me deparei com o maior desafio da minha vida. A gente descobriu esse tumor que graças a Deus foi retirado do crânio. Ele está se recuperando em casa muito bem", disse.

Mileide deu detalhes sobre o quadro do filho. "Está bem, feliz, daqui a pouco vai estar na rotina dele e para os amigos. Graças a Deus os exames saíram, é um tumor benigno. Não vai precisar de nenhum outro tratamento e o médico me falou: 'mãezinha, acalma seu coração, porque foi uma cirurgia curativa'."

A influenciadora contou que a recuperação de Yhudy está transcorrendo de forma tranquila. "Desde que o Yhudy chegou em casa ele não tomou nenhum comprimido para dor. Ele está muito bem cuidado e se recuperando como um milagre de Deus, sem sentir nada. Um tourinho firme e forte."

A mãe de Yhudy destacou a união da família durante o período delicado. "A gente não saiu como família de perto dele. Nem eu, nem o pai. Nem a família toda. O tempo todo muita gente ao lado dele. Isso deixou ele muito forte e firme, para ter cada vez mais certeza o quanto é amado e especial. Foi carregado no colo de uma forma cuidadosa e carinhosa", contou.

