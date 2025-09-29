Metanol x etanol: qual a diferença e por que um deles é altamente tóxico?

Os recentes casos de intoxicação por metanol que chocaram o Brasil esta semana —matando duas pessoas e deixando pelo menos outras dez internadas e com violentas sequelas— não são tão raros quanto parecem. O artigo abaixo, do The Conversation Austrália, relata outros casos, ocorridos com turistas em viagem ao sudeste asiático, e explica quais as diferenças químicas entre o etanol presente em qualquer bebida alcoólica e o venenoso metanol.

Em novembro de 2024, duas adolescentes australianas, Holly Bowles e Bianca Jones, morreram após sofrerem uma suspeita de intoxicação por metanol enquanto viajavam pelo Laos.

Elas estão entre os seis turistas que morreram —incluindo também uma mulher britânica, um americano e dois dinamarqueses— após adoecerem por consumirem, sem saber, bebidas alcoólicas contendo metanol.

Então, o que é metanol e como ele deixa as pessoas doentes?

Metanol versus etanol

O metanol é um álcool, assim como o conhecido etanol que consumimos em bebidas alcoólicas.

Assim como o etanol, o metanol é um líquido incolor e inflamável. Ele também tem um cheiro semelhante ao do etanol.

Mas os dois têm estruturas químicas diferentes. O metanol é composto por apenas um átomo de carbono, enquanto o etanol tem dois.

Esse único átomo de carbono faz toda a diferença. Isso significa que o metanol é processado de maneira diferente em nossos corpos e é muito mais tóxico do que o etanol.

O metanol é usado em uma variedade de produtos industriais e domésticos, como líquidos de limpeza de para-brisas, anticongelantes e combustíveis. Não é seguro para consumo humano.

O que torna o metanol tóxico?

A diferença está na forma como o metanol é metabolizado, ou decomposto em nossos corpos.

O etanol é metabolizado em um composto químico chamado acetaldeído. O acetaldeído é tóxico, mas é rapidamente convertido em acetato (também conhecido como ácido acético, encontrado no vinagre). Gerar um ácido pode parecer ruim, mas o acetato, na verdade, produz energia e cria moléculas importantes no corpo.

Em contrapartida, o metanol é metabolizado em formaldeído, um produto químico utilizado em colas industriais e para embalsamar cadáveres, por exemplo. E, em seguida, em ácido fórmico —o produto químico presente em algumas picadas de formiga que causa tanta dor.

Ao contrário do acetato, que o corpo utiliza, o ácido fórmico envenena as mitocôndrias, que são as centrais energéticas das células.

Como resultado, uma pessoa exposta ao metanol pode entrar em acidose metabólica grave, que é quando há acúmulo excessivo de ácido no corpo.

O envenenamento por metanol pode causar náuseas, vômitos e dor abdominal. A acidose causa então depressão do sistema nervoso central, o que pode fazer com que as pessoas com envenenamento por metanol fiquem inconscientes e entrem em coma, além de causar danos à retina, levando à perda da visão. Isso ocorre porque as retinas são repletas de mitocôndrias ativas e sensíveis a danos.

A morte não é inevitável se apenas uma pequena quantidade de metanol tiver sido consumida, e o tratamento rápido reduzirá significativamente os danos.

No entanto, podem ocorrer danos permanentes à visão mesmo em doses não letais se o tratamento não for administrado rapidamente.

O que envolve o tratamento?

O tratamento consiste principalmente em cuidados de suporte, como intubação e ventilação mecânica para ajudar o paciente a respirar.

Mas também pode envolver medicamentos como o fomepizol (que inibe a geração de ácido fórmico tóxico) e diálise para remover o metanol e seus metabólitos do corpo.

Como o metanol entra nas bebidas alcoólicas?

O metanol pode aparecer em qualquer bebida alcoólica, mas é mais provável que apareça em bebidas com maior teor alcoólico, como bebidas destiladas e bebidas tradicionalmente fermentadas, como vinhos de frutas.

O metanol pode entrar nas bebidas alcoólicas de várias maneiras. Às vezes, ele é adicionado deliberada e ilegalmente durante ou após a fabricação como uma forma mais barata de aumentar o teor alcoólico de uma bebida.

Os métodos tradicionais de fabricação de cerveja também podem gerar inadvertidamente metanol, além de etanol, e produzir níveis tóxicos de metanol, dependendo dos micróbios e dos tipos de materiais vegetais utilizados no processo de fermentação.

Ainda não sabemos como os adolescentes australianos foram envenenados nesta tragédia. Mas é uma boa ideia ter sempre cuidado quando se viaja (especialmente em áreas com bebidas fermentadas tradicionalmente, como o sudeste asiático, o subcontinente indiano e partes da África).

O site Smartraveller do governo australiano recomenda que, para evitar o envenenamento por metanol, você deve ter cuidado ao beber coquetéis e bebidas alcoólicas, beber apenas em estabelecimentos licenciados de boa reputação e evitar bebidas alcoólicas caseiras.

Beber apenas cervejas comerciais produzidas em massa pode ser mais seguro, embora seja compreensível que as pessoas muitas vezes queiram experimentar bebidas produzidas localmente como parte de sua aventura.

* Ian Musgrave é especialista em farmacologia na Universidade de Adelaide

Este artigo é republicado de The Conversation sob a licença Creative Commons. Leia o artigo original.