Topo

Entretenimento

L'Oreal apresenta desfile repleto de estrelas no início da Semana da Moda de Paris

29/09/2025 21h15

Por Dominique Patton

PARIS (Reuters) - A L'Oreal Paris atraiu um grande público para um espetáculo repleto de celebridades do lado de fora do histórico Hotel de Ville, na capital francesa, nesta segunda-feira, onde modelos e ícones de Hollywood desfilaram em uma passarela ao ar livre para celebrar a beleza, o empoderamento e a irmandade.

Vestidos vermelhos, pretos, dourados e brancos, com muito brilho, adornaram as modelos e atrizes enquanto elas mandavam beijos para os fãs e se abraçavam no desfile do dia de abertura da Paris Fashion Week.

O evento foi transmitido ao vivo pelo Instagram e pelo TikTok, canais em crescimento para a venda de produtos de beleza.

"Acho que ele dá o tom da semana. Ele enche a noite com muita empolgação e energia. Não sou modelo, mas é divertido fingir ser uma modelo", disse a atriz norte-americana Eva Longoria à Reuters antes do desfile.

Outras estrelas que desfilaram para a L'Oreal Paris foram Andie MacDowell e Viola Davis, ambas usando batom vermelho brilhante, Jane Fonda em um body dourado justo, enquanto a modelo Kendall Jenner encerrou o show em um vestido longo branco. A cantora brasileira Anitta se apresentou no meio do evento.

A L'Oreal Paris é uma das dezenas de marcas de propriedade da L'Oreal, que produz séruns para a pele, tinturas para os cabelos e perfumes, abrangendo desde o mercado de massa até o de luxo. A empresa detém a licença para produzir a maquiagem Armani e foi nomeada uma compradora preferencial no testamento do falecido estilista para adquirir uma participação no Armani Group.

(Reportagem de Dominique Patton e Hanna Rantala)

