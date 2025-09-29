Topo

Após fazer apelo à esposa no palco do Oscar, Kieran Culkin espera 3º filho

29/09/2025 13h34

Kieran Culkin, 42, e Jazz Charton, 37, estão à espera do terceiro filho do casal.

O que aconteceu

Kieran, durante o discurso pelo troféu no Oscar, pediu à esposa um terceiro filho. O ator venceu o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante pelo filme "A Real Pain". Ele estava acompanhado na premiação da parceira, que é produtora musical, e estão juntos desde 2013.

Nos agradecimentos, ele disse que Jazz havia prometido ficar grávida se ele ganhasse o Emmy por "Succession". Ele venceu o prêmio de Melhor Ator em Série Dramática pela produção em 2024. Mas, segundo ele, a esposa só fez a promessa porque achou que ele "não fosse ganhar".

Depois do programa, estávamos andando por um estacionamento, ela estava segurando o Emmy, e disse: 'Oh, Deus, eu realmente disse isso. Acho que te devo um terceiro filho'. Eu me virei para ela e disse: 'Na verdade, eu quero quatro.' E ela se virou para mim, eu juro por Deus que isso aconteceu, e disse: 'Eu te dou quatro quando você ganhar um Oscar'. Kieran Culkin no Oscar

Em uma aparição do casal na peça "Waiting for Godot", em Nova York, eles mostraram que o desejo foi realizado. Sete meses depois do Oscar, na ida à peça ontem (28), o casal foi flagrado pelos fotógrafos, e Jazz revelou estar grávida de nove meses em uma postagem no Instagram.

