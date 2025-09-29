Topo

Ju Isen passa pela 3ª cirurgia no rosto após ataque de cachorro

Ju Isen em janeiro de 2025, após ataque violento de cachorro no México Imagem: Reprodução/Instagram
Quase um ano após ter sido atacada por um cão da raça Akita Inu durante a festa de Réveillon no México, a influenciadora Ju Isen, 40, se prepara para a terceira cirurgia de reconstrução facial.

O que aconteceu

O episódio deixou sequelas graves. Na noite do ataque, Ju perdeu parte do nariz e foi submetida a uma cirurgia emergencial no Hospital Ángeles, na Cidade do México.

Dias depois, contraiu uma infecção bacteriana e chegou a perder temporariamente o olfato. "Foram meses sem sentir cheiro de nada, e isso mexeu muito comigo. Até hoje lido com as marcas que ficaram no meu rosto", relatou.

A influenciadora já passou por duas intervenções posteriores no Brasil para corrigir as deformidades causadas pela mordida. Agora, encara a terceira operação com esperança de recuperar a harmonia facial. "É um processo doloroso, físico e emocional. Quero voltar a me olhar no espelho e me reconhecer de novo", disse.

O acidente transformou a forma como Ju lida com animais. "Aprendi da maneira mais dura que não dá para confiar em um cachorro que você não conhece. Essa experiência mudou minha vida para sempre".

