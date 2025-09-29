Topo

Peões detonam Gaby Spanic e traçam plano contra atriz: 'Rasgou pauta'

A Fazenda 2025: Gabriela Spanic é detonada por peões - Reprodução/RecordPlus
Colaboração para Splash, em São Paulo

29/09/2025 22h02

Gaby Spanic virou alvo de um grupo de peões de A Fazenda 2025 (Record) na noite de hoje.

O que aconteceu

Nizam, Fabiano, Gui e Toninho cogitaram votar na atriz durante a formação da segunda roça. O ex-BBB, contudo, apontou ter medo de ser puxado da Baia por ela.

Nizam apontou. "Eu queria ter a certeza que a Spanic não me puxa. O Matheus talvez não. Não sei se ele vai querer esse embate na Roça com ele."

O ex-BBB levantou o nome dela como alvo de votos. "Acha que vale a pena mandar a Spanic?"

Fabiano questionou o aliado. "Agora, eu acho que é cedo pra mandar ela."

Nada a ver! Quanto mais cedo, melhor.
Nizam

Ele seguiu criticando. "Rasgou pauta ontem! Ontem, a pauta dela foi feia em falar que estava brigando por comida, como se estivesse passando fome. Oi?! Não tá num hotel 5 estrelas."

A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Gabily?

Resultado parcial

Total de 11768 votos
5,58%
Divulgação/Record
0,03%
Divulgação/Record
1,47%
Divulgação/Record
8,47%
Divulgação/Record
0,07%
Divulgação/Record
1,79%
Divulgação/Record
22,11%
Divulgação/Record
0,04%
Divulgação/Record
0,03%
Divulgação/Record
0,08%
Divulgação/Record
0,07%
Divulgação/Record
0,03%
Divulgação/Record
3,05%
Divulgação/Record
0,06%
Divulgação/Record
0,08%
Divulgação/Record
0,20%
Divulgação/Record
0,03%
Divulgação/Record
2,68%
Divulgação/Record
0,03%
Divulgação/Record
0,32%
Divulgação/Record
0,30%
Divulgação/Record
9,11%
Divulgação/Record
0,05%
Divulgação/Record
1,63%
Divulgação/Record
42,68%
Divulgação/Record
Ver resultado parcial

