Peões detonam Gaby Spanic e traçam plano contra atriz: 'Rasgou pauta'
Gaby Spanic virou alvo de um grupo de peões de A Fazenda 2025 (Record) na noite de hoje.
O que aconteceu
Nizam, Fabiano, Gui e Toninho cogitaram votar na atriz durante a formação da segunda roça. O ex-BBB, contudo, apontou ter medo de ser puxado da Baia por ela.
Nizam apontou. "Eu queria ter a certeza que a Spanic não me puxa. O Matheus talvez não. Não sei se ele vai querer esse embate na Roça com ele."
O ex-BBB levantou o nome dela como alvo de votos. "Acha que vale a pena mandar a Spanic?"
Fabiano questionou o aliado. "Agora, eu acho que é cedo pra mandar ela."
Nada a ver! Quanto mais cedo, melhor.
Nizam
Ele seguiu criticando. "Rasgou pauta ontem! Ontem, a pauta dela foi feia em falar que estava brigando por comida, como se estivesse passando fome. Oi?! Não tá num hotel 5 estrelas."